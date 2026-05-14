The Big Bang Theory krijgt bizarre nieuwe spin-off rondom Stuart

Fans van The Big Bang Theory opgelet, want er komt opnieuw een nieuwe spin-off aan binnen het populaire universum. Naast Young Sheldon en de lopende spin-off daarvan, krijgt nu ook Stuart Bloom zijn eigen serie: Stuart Fails to Save the Universe.

De serie draait om de inmiddels iconische stripboekverkoper Stuart, gespeeld door Kevin Sussman, die samen met bekende gezichten als Barry Kripke (John Ross Bowie), Bert (Brian Posehn) en Denise (Lauren Lapkus) centraal staat in een compleet nieuw avontuur. En zoals de titel misschien al weggeeft, gaat dat natuurlijk niet helemaal volgens plan.

Volgens de eerste details begint het verhaal wanneer Stuart per ongeluk een machine van Sheldon en Leonard sloopt. Dat kleine ongelukje loopt volledig uit de hand en veroorzaakt uiteindelijk een soort “Multiversal Armageddon”. De serie lijkt daarmee veel verder de sci-fi en comicbook kant op te gaan dan eerdere Big Bang-projecten, iets wat eigenlijk perfect past bij Stuart en zijn wereld van strips, fandoms en nerdcultuur.

Opvallend genoeg lijkt Warner Bros. met deze serie bewust een andere richting op te gaan dan bijvoorbeeld Young Sheldon. Waar die serie vooral draaide om familie en coming-of-age momenten, lijkt Stuart Fails to Save the Universe juist veel meer in te zetten op absurditeit, sciencefiction en chaos binnen het bestaande Big Bang Theory-universum.

Voor fans van de originele serie betekent dit waarschijnlijk ook een hoop referenties, cameo’s en bekende humor. Zeker met personages als Kripke en Bert die terugkeren lijkt de serie vooral gemaakt voor mensen die jarenlang in die wereld hebben gezeten.

Een releasedatum hoeven fans gelukkig niet lang meer af te wachten, want Stuart Fails to Save the Universe verschijnt vanaf 23 juli op HBO Max.

De aankondiging zorgt online nu al voor flink wat reacties, zeker onder fans van de originele serie die benieuwd zijn hoe absurd deze nieuwe Big Bang Theory multiverse-spin-off daadwerkelijk gaat worden.

Wat vind jij van deze nieuwe The Big Bang Theory spin-off? Heeft Stuart zijn eigen serie verdiend?