Dit was Red Bull Faster 2026!

Tijdens Red Bull Faster 2026 trapten de beste Trackmania spelers het gaspedaal door de vloer en zorge voor een spannende show in AMAZE te Amsterdam.

Red Bull Faster 2026 bouwt voort op het succes van de eerste editie in Milton Keynes en zet opnieuw volledig in op pure Trackmania‑snelheid.

In de afgelopen weken probeerden de beste spelers zich te online te kwalificeren op de unieke Red Bull Faster maps. De top 100 uit de eerste fase stroomden door naar fase twee, waar de acht snelste coureurs een plek in de live finale in Amsterdam kregen. Tijdens de live finale raceten deelnemers op acht nieuwe custom maps, die volledig in een Nederlands thema stonden met een vleugje Red Bull.

De hosts van de avond zijn Wirtual (een van de grootste Trackmania streamers) en Heccu (Een hele bekende Counter-Strike 2 host). De avond was gevuld in een mix van precisie, spektakel en consistentie, hierdoor vormde Red Bull Faster 2026 opnieuw een hoogtepunt voor Trackmania‑fans. Ook waren andere bekende mensen bij, zo was BN’er Qucee aanwezig, Nederlandse streamer Morrog én waren er andere helden uit de Trackmania scene, zoals Samifying en ook nog aanwezig om hun vrienden aan te moedigen om de tweede editie van Red Bull Faster te winnen. Naast een leuke moneypool die verdeeld werd onder de spelers, was er ook nog een unieke trofee voor de winnaar.

Het evenement werd gehost in AMAZE Amsterdam. Waar normaal een relaxende licht/audio ervaring te beleven is, maakten we op zaterdag 16 mei een wedstrijd mee waar relaxatie niet op het menu stond. Gelukkig mocht ik bij het evenement zijn en heb ik genoten van de avond!

Het toernooi

Halve Finale 1

In de eerste halve finale namen de spelers Pac uit het Verenigd Koninkrijk, AR_Mudda uit het verre Australië, Massa uit Duitsland én onze eigen Nederlander Spammiej het tegen elkaar op.

De eerste drie tot vier mappen werden door Mudda flink gedomineert waarbij Pac niet ver achter ligt. Spammiej kwam moeilijker op gang, maar wist her en der wat rondes te winnen met toffe reacties van het publiek, Al snel zagen we dat Mudda en Pac een flinke voorsprong hadden op Massa en Spammiej, en duurde het niet lang voordat beiden een plek wisten te bemachtigen in de finale. Massa en Spammiej werden helaas geëlimineerd.

Halve Finale 2

De tweede ronde bestond wederom ook weer uit sterke spelers: Epos uit Groot-Brittanië, Bren uit Australië, Gwen uit Frankrijk en de iconische Granady uit Duitsland.

Deze partij was vanaf ronde één al een kat-en-muis spel. Gedurende de maps was er niet één die boven de rest uitstak, maar juist iedere ronde liet je op het randje van je stoel zitten. Al snel vonden we ons in map 7 waarbij alle vier de spelers zelfs Finalists werden, waarbij ogen natuurlijk gericht stonden op Granady. Deze had vorig jaar namelijk op een hele, hele ongelukkige manier verloren in de finale — Zo hoopte het publiek ook dat hij door zou gaan naar de finale om zijn wraak te nemen om wat er vorig jaar is gebeurd.

Helaas wist Granady niet een plek in de finale te bemachtigen en wisten Epos en Gwen de laatste twee plekken weg te snoepen. Weet Granady zich te kwalificeren voor de volgende Red Bull Faster?

The Big Final

Ronde drie, de grote finale. Hier zagen we Gwen, Epos, Pac én Mudda het tegen elkaar opnemen.

Tijdens de eerste map trokken Pac en Mudda al snel de ogen van het publiek en vochtten het opnieuw uit voor de eerste positie. Door fouten van Gwen en Epos ontstond er al gauw een gat, en was het duidelijk of het Pac of Mudda ging worden. Het leek Pac wel eventjes te veel te worden en begon verschillende fouten te maken waardoor Mudda stabiele leiding kon nemen over de wedstrijd. Pac wist nog enigszins terug te komen binnen 20 punten, maar de Australiër wist als eerste Finalist te worden én pakte uiteindelijk ook de zege.