De 2026 Season Pack voor F1 25 wordt morgen onthuld

Eerder lieten EA en Codemasters al weten dat ze dit jaar geen nieuwe F1-game gaan uitbrengen. In plaats daarvan verschijnt er een grote update voor F1 25 die de aanpassingen, regulaties, nieuwe auto’s, teams en rijders doorvoert.

EA heeft een ietwat ongelukkig moment uitgekozen om af te stappen van de jaarlijkse F1-game-releases. In 2026 is er namelijk enorm veel veranderd in de sport. De auto’s zijn kleiner, DRS is verdwenen, er is een heel nieuw team bijgekomen en er zijn nieuwe coureurs. Het perfecte moment voor een nieuwe game die alle vernieuwingen goed uit de verf laat komen. In plaats daarvan komt EA dit jaar met een grote update voor F1 25. Deze voegt het seizoen van 2026 toe aan de bestaande game. De update is niet gratis, maar het is ook nog niet duidelijk wat de prijs gaat zijn van deze uitbreiding.

2026 Season Pack Reveal

Gelukkig hoeven we niet lang meer in onzekerheid te leven. EA en Codemasters doen op 20 mei het boekje open over het 2026 Season Pack. De onthulling vindt plaats om precies 17:00. Bovenstaande video bevat de trailer die vanaf dat tijdstip te zien is.

Volgend jaar krijgen we wel weer een hele nieuwe game. Voor nu moeten we het dus doen met de fundering die werd gelegd in F1 25. Hier lees je trouwens onze review over die game.