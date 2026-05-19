Maak kennis met de ASUS ROG Strix SCAR 18 — ASUS’ krachtigste gaming laptop tot nu toe

ASUS heeft vandaag laten zien waarmee zij de afgelopen tijd mee bezig waren, een keivette gaming laptop waar je u tegen zegt.

ASUS Republic of Gamers (ROG) heeft de 2026 ROG Strix SCAR 18 gepresenteerd, een nieuwe gaming laptop die zich richt op gebruikers die maximale prestaties zoeken. De laptop is uitgerust met tot en met een Intel Core Ultra 9 290HX Plus processor en een NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Ook is er een variant beschikbaar met een NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU.

Volgens ROG is de Strix SCAR 18 gebouwd voor zware games, creatieve toepassingen en AI-workloads. Het systeem kan in de krachtigste uitvoering tot 320W totaal vermogen leveren. Daarmee krijgen zowel de processor als de videokaart meer ruimte om op topniveau te presteren.

Ook op het gebied van koeling heeft ASUS de laptop vernieuwd. De warmteafvoer is aangepast met uitgangen aan de achterkant en een groter koelsysteem met onder meer een vapor chamber. ROG zegt dat dit helpt om de temperaturen lager te houden tijdens intensief gebruik.

Een van de grootste blikvangers is het 18-inch 4K 240Hz mini-LED-scherm. Dit paneel moet zorgen voor hoge beeldscherpte, snelle verversing en sterke HDR-prestaties. Daarmee richt de laptop zich niet alleen op gamers, maar ook op gebruikers die veel waarde hechten aan beeldkwaliteit.

Daarnaast is de Strix SCAR 18 eenvoudiger te upgraden. Het bodempaneel kan zonder gereedschap worden geopend, zodat onderdelen zoals opslag en werkgeheugen sneller bereikbaar zijn. ASUS combineert dat met het vertrouwde ROG-design, RGB-verlichting en moderne aansluitingen zoals Thunderbolt 5 en WiFi 7.

De nieuwe ROG Strix SCAR 18 positioneert zich daarmee als een high-end gaming laptop die prestaties, beeldkwaliteit en gebruiksgemak samenbrengt.

De ROG Strix SCAR 18 is te pre-orderen via de officiële webshop van ASUS.