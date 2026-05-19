Fortnite keert terug naar de App Store na jarenlange strijd met Apple

Nieuws 7 Malvin Schuivens 19 mei 2026
Na een jarenlange juridische strijd tussen Epic Games en Apple is Fortnite opnieuw beschikbaar in de App Store. Daarmee lijkt het conflict tussen beide partijen een beslissende fase in te gaan.
Epic Games vecht al geruime tijd tegen het beleid van Apple rondom de App Store. Volgens Epic maakt Apple misbruik van zijn positie door alternatieve app stores en betaalsystemen te beperken, waardoor ontwikkelaars verplicht worden hoge commissies af te dragen.
In een verklaring via de Epic Newsroom liet het bedrijf weten vertrouwen te hebben dat overheden wereldwijd Apple uiteindelijk zullen dwingen transparanter te zijn over de kosten en commissies binnen de App Store. Daarbij wees Epic op eerdere veranderingen in regio’s zoals Japan, de EU en de UK, waar strengere regels rondom digitale marktplaatsen zijn ingevoerd. Epic Games’ CEO Tim Sweeney sprak op sociale media over de “laatste strijd” in de rechtszaak tegen Apple. Volgens hem heeft Apple iOS-functies en kosten bewust per regio aangepast en de juridische afhandeling vertraagd.
Hoewel Fortnite nu weer terug is in de App Store, is de juridische strijd nog niet volledig voorbij. De uiteindelijke uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van mobiele app stores wereldwijd.
Apple Fortnite rechtszaak tim sweeney
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG's—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
