LG onthuld ’s werelds eerste 1000 Hz gaming monitor

LG UltraGear heeft wellicht een van de meest bekwame range aan monitoren, van budgetvriendelijk tot aan high-end panelen. Vandaag kondigt het bedrijf een monitor aan die voor first-person shooter spelers een refresh rate van 1000 Hz zal hanteren!

Een 24.5 inch 1080p gaming monitor met 1000 Hz, dat klinkt als de droom voor iedere E-sporter. Je kan jezelf afvragen waar zoveel Hertz goed voor zijn, maar LG beaamt dat de responsetijd hiermee ultiem zal worden voor competitieve gamers.

De UltraGear 25G590B is niet de eerste monitor met 1000 Hz, maar wel de eerste die dat native aanbiedt op 1080p. Tot nog toe hebben we alleen dual-mode monitoren gezien die deze refresh rate behalen op lagere resoluties. Zo heeft Acer een model dat 500 Hz hanteert op 1440p, maar wanneer je 1000 Hz aanzet een dynamische resolutie krijgt vanaf 720p. Hierin is LG dus de eerste die het op een native manier aanbiedt.

LG geeft aan dat de grootste voordelen zitten in motion clarity, vloeiend beeld én reactiesnelheid. De monitor zal ook wat AI Scene Optimalization features bevatten, die toe zullen voegen aan het realisme.

Wat vind jij van een 1000 Hz monitor? Denk je dat de normale consument dit kan benutten, of dat het echt voor de pro-gamer is weggelegd? Laat het ons weten!