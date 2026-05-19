Minecraft-speler ontdekt zeldzaamste Seed ooit gevonden

Na meer dan tien jaar blijft Minecraft spelers verrassen met bizarre en extreem zeldzame Seeds. Vooral de community van “Seed Hunters” blijft records verbreken door miljoenen werelden te analyseren op zoek naar unieke combinaties van biomen en structuren.

Een van die jagers heeft nu mogelijk de ultieme ontdekking gedaan. Na het doorzoeken van ruim 12,4 biljoen Seeds werd een wereld gevonden waarin alle biomen én vrijwel alle belangrijke structuren zich binnen 1000 blokken van spawn bevinden. Daarmee sneuvelt het oude afstandsrecord van ongeveer 1100 blokken.

De ontdekking werd gedeeld op Reddit en zorgt inmiddels voor flink wat enthousiasme binnen de Minecraft-community. Wat deze Seed extra bijzonder maakt, is dat ook de Nether gunstig gegenereerd is. Binnen slechts 250 blokken van de Nether-spawn zijn direct een Fortress, Bastion én meerdere Nether-biomen te vinden. Voor spelers betekent dit dat vrijwel alles wat nodig is voor survival, speedruns of exploratie direct binnen handbereik ligt — iets wat normaal gesproken praktisch onmogelijk is.

De unieke Seed werkt alleen in de Java-versie van Minecraft en luidt als volgt: 8500081009970950196

Binnen de Seed Hunting-community wordt de vondst nu al omschreven als een van de grootste ontdekkingen ooit in Minecraft.