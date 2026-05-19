PlayStation Plus gaat hogere prijs berekenen

We lijken te leven in een gamegeneratie waarin de prijzen steeds meer omhooggaan dan dat ze dalen. Dit heeft deels te maken met hardwareprijzen die ontzettend duur zijn geworden door de opkomst van AI, maar ook services worden steeds een beetje verhoogd. Vandaag is het de beurt aan PlayStation Plus om haar prijzen te verhogen.

PlayStation Plus is al zo veel jaar een service waar vele Sony-consolegebruikers gebruik van maken en waarom ook niet? Namelijk voor een vast bedrag krijg jij toegang tot alle online games en krijg je ook nog eens maandelijks verschillende spellen om te spelen. Maar net zoals bij vele streamingservices gaat ook de prijs van PlayStation Plus nu omhoog. Het goede nieuws is wel dat dit vooralsnog enkel omhoog gaat voor nieuwe abonnementen! Heb jij dus op dit moment een lopende subscriptie, dan is er nog niks aan de hand.

De prijsverhoging die nieuwe PlayStation Plus spelers gaan ervaren zou ongeveer een euro per maand zijn. Dat klinkt natuurlijk niet als veel maar met de stijgende trend van subscriptie services die duurder worden gaat elke euro toch optellen. Volgens Sony is deze prijsverhoging nodig door de aanhoudende marktomstandigheden.

Heb jij PlayStation Plus nodig?

Een vraag die ik mijzelf stelde begin van het jaar was of een subscriptie voor de Sony console voor mij nog wel logisch was om een actieve subscriptie te hebben. Zelf merkte ik dat ik namelijk helemaal niet zo veel online spellen speelde waar je de subscriptie voor nodig had. Hoewel de catalogus elke maand uitbreidt met games, is het ook zo dat ik eigenlijk nog een hele grote backlog aan games heb op dit moment. Mocht jij wel online gamen en speel je ook veel spellen uit de PlayStation Plus-catalogus, dan is een actief abonnement natuurlijk een no-brainer.

Ben jij blij met deze prijsverhoging? Laat het ons weten!