Returnal’s director vormt nieuwe studio genaamd Cosmic Division

Harry Krueger, de director van 2021-hit Returnal, gaat zijn eigen studio vormen onder de naam Cosmic Division, nadat hij Housemarque in 2023 heeft verlaten.

Na gewerkt te hebben aan Outland, Resogun en Returnal, evenals het vormen van initiële concepten en ideeën voor Saros, heeft Harry Krueger besloten dat het tijd was voor een volgende stap. Die stap is nu bekendgemaakt en Krueger heeft al grootse plannen.

Cosmic Division zal namelijk gaan werken aan een debuut project dat een single-player IP zal worden voor zowel PC als console. Met een focus op emotionele en impactvolle storytelling, wilt Krueger met zijn studio de lat hoog leggen.

Cosmic Division heeft ook her en der al genoeg funding weten te bemachtigen om de ontwikkeling van hun debuut game te starten. Ze zijn nog op zoek naar meer partners, investeerders en ontwikkelaars. Zoals Krueger zelf zegt…