Review | Sony WF-1000XM6

Sony’s nieuwste flagship in-ear headphones met de naam Sony WF-1000XM6 zijn nog maar recent verschenen, maar ondanks haar kersverse toetrede is de voetafdruk van deze draadloze oordopjes enorm. Sony bewijst met de WF-1000XM6 dat het de premiumprijs meer dan waard is.

Ongeveer tweeënhalf jaar hebben de WF-1000XM5’s mogen regeren voordat Sony een nieuw ruw ontwerp op de markt zet. Een paar oordopjes die iets minder compact zijn en iets meer ruimte nemen om je echt te overtuigen. En dat doen ze.

Sony pakt het iets anders aan met de Sony WF-1000XM6. Ze komen in een kleine kartonnen verpakking met daarin de oplaadcase, oordopjes, drie verschillende maten vervangbare eartips, een korte oplaadkabel en de nodige papiertjes en instructies. Het zit allemaal netjes en compact verpakt.

Compact verpakte beleving

De oplaadcase is langwerpig en geeft je direct een blik op een groot verschil met het voorgaande model. Het straalt ruwe klasse uit. De case heeft een zachte, maar grove afwerking die rondom ovaal is, maar boven en beneden vlak. Hierdoor kun je de case gemakkelijk rechtop zetten. Het heeft een minimalistische premium uitstraling. Zodra je de case opent, wordt je eigen privéconcert onthuld in de vorm van twee best wel grote oordopjes. Ondanks het formaat zijn ze niet oncomfortabel of onhandig. Dat komt door het lichte gewicht en de memoryfoamachtige eartips die in een van de vier verschillende maten hoe dan ook als gegoten in je oor blijven zitten en je helemaal afzonderen van de buitenwereld.

Als muziek in je oren

Het mag er allemaal wel in orde uitzien, maar dat is natuurlijk niet waar het om draait met deze oordopjes. Waar het wel om draait, is het geluid. Daar hoeven we eigenlijk niet veel woorden aan vuil te maken, want dat is heel kort gezegd: fenomenaal. Het is krankzinnig hoe krachtig, diep, helder en nauwkeurig het geluid van deze oordopjes is. De rijkweidte is ook absurd goed, waardoor deze oordopjes in eigenlijk elk denkbaar scenario wel een krachtpatser is. Natuurlijk blinkt deze uit in het luisteren naar muziek. Het maakt niet uit welk genre je luistert, alles klinkt vol, helder, diep en overtuigend. Zoals ik eerder zei: een privéconcert, alleen bestemd voor jouw oren.

Ik heb de oordopjes afgelopen maanden voornamelijk gebruikt tijdens het sporten. Oordopjes blijven hier toch wel mijn go-to en deze oordopjes zijn perfect. Van techno, old school hiphop, rap tot rock, K-pop en podcasts. De Sony WF-1000XM6 tilt alles naar een hoger niveau en dat zelfs zonder enige aanpassingen in de app. Sony maakt dit niet alleen mogelijk door er simpelweg meer ruwe kracht door te duwen; dat doet het ook wel, begrijp me niet verkeerd. Maar het komt ook door verfijnde technologie, waaronder LDAC, die het mogelijk maakt om gebruik te maken van Hi-Res Audio. Deze codec ondersteunt drie keer zo veel data als Bluetooth, waardoor audio dus verfijnder klinkt. Dit is slechts een van de slimme toepassingen verscholen in de kleine oordopjes.

Helaas ontbreekt er wel een belangrijke feature voor de gamers. Zo hebben deze Sony-oordopjes geen PlayStation Link. Je kunt ze dus niet verbinden met een PlayStation Portal of PlayStation 5. Je kunt de oordopjes wel gebruiken op een Nintendo Switch (2), PC, Laptop, tablet en uiteraard smartphone.

Waar je ook bent

Je kunt met behulp van de Sound Connect-app op je smartphone de oordopjes helemaal naar je eigen smaak maken. Zo kun je de equalizer aanpassen en kiezen voor verschillende geluidsprofielen, maar ook bepaalde features aan- of uitzetten en de aanraakbesturing aanpassen. Zo heb ik mezelf een beetje aangeleerd om de oordopjes om de zoveel minuten weer even goed in mijn oren te prikken. Dit is helemaal niet nodig met de Sony WF-1000XM6, maar toch doe ik het uit gewoonte automatisch. Soms als ik mijn linkeroortje aanraak, denkt de app vervolgens dat ik de noise-canceling wil inruilen voor omgevingsgeluid. Dat wil ik helemaal niet, dus dat kun je via de app gewoon aanpassen. Je kunt dus helemaal zelf kiezen wat de aanraakbesturing doet, of het uitzetten als je net als ik, gewend bent om steeds die oortjes goed in je oren te prikken.

Het maakt verder ook niet uit waar je bent of waar je naartoe gaat, want je hoeft je geen zorgen te maken over de batterijduur. Je kunt de oordopjes zo’n acht uur lang gebruiken op een volledige lading en maar liefst 24 uur als je ze tussentijds oplaadt in de case. Dat is een behoorlijke tijd voor een paar oordopjes die je waarschijnlijk regelmatig in- en uit de case haalt om de batterij op niveau te houden. Ik heb de case de afgelopen maand maar een keer hoeven opladen. Ik heb de oordopjes gedurende de maand bijna dagelijks gebruikt in de sportschool en tijdens korte gamingsessies.

Verdict

Een stevig prijskaartje, maar ook een indrukwekkend totaalpakket. Met de Sony WF-1000XM6 laat Sony zien dat innovatie in compacte audio nog lang niet stilstaat. De geluidskwaliteit is ronduit uitzonderlijk voor dit formaat, terwijl slimme functies het dagelijks gebruik merkbaar aangenamer maken. Daarbovenop zitten de oordopjes stevig en comfortabel in je oren. Zelfs tijdens intensieve workouts blijven ze perfect op hun plek. Zoek je topklasse geluid in een compact formaat, dan zijn de WF-1000XM6 hun prijs meer dan waard.