Warhorse maakt officieel: een Lord of the Rings RPG is in ontwikkeling

Warhorse Studios, die we kennen van de recente Kingdom Come Deliverance 2, maakt officieel bekend dat ze niet alleen werken aan een nieuw KCD avontuur, maar ook aan een ‘Middle-Earth RPG’.

De geruchten gaan al een tijdje rond, maar het is nu officieel bekendgemaakt door Warhorse zelf: een Lord of the Rings geïnspireerde RPG komt er toch echt aan. Op dit moment is dit ook het enige nieuws dat Warhorse deelt. Een nieuw Kingdom Come avontuur én de Middle-Earth game. Ze eindigen de post met het vermelden dat ze meer gaan vertellen wanneer de tijd rijp is.

Lord of the Rings met realisme?

Fans van de studio speculeren al een tijdje over de officiële aankondiging van deze game. Daar horen natuurlijk ook verwachtingen bij. Hoe gaat zo’n Middle-Earth avontuur in de handen van deze studio eruit zien?

In onze Kingdom Come Deliverance 2 review kijken we naar een realistische aanpak op de Middeleeuwen. Geen simulatie, maar de game houdt ook zeer zeker je handje niet vast. Een setting als die van Lord of the Rings leent zich hier ook goed voor. Daarnaast heeft Warhorse met beide KCD delen laten zien dat ze weten hoe ze je in de kleinste verhalen kunnen trekken, met verhaalvertelling als een zekere highlight. Combineer dat met de RPG én open-wereld kennis die de studio heeft en we kunnen zeer zeker hopen op een sterke game in een setting waar velen om smeken in deze getijden!

