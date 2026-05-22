Assassin’s Creed Black Flag Resynced krijgt een PS5 Pro versie

Ubisoft heeft bevestigd dat Assassin’s Creed Black Flag Resynced PS5 Pro, ondersteunt is en hier een versie voor gaat krijgen. De ontwikkelaars benadrukken dat de nieuwe hardware van Sony een centrale rol speelt in het moderniseren van de game en het benutten van geavanceerde grafische technieken. Zo krijgt deze remake toch een mooie uitvoering en krijgt de fan het prachtige beeldresultaat te zien!

Game Director Richard Knight verklaarde in een interview dat het team “zeker” ondersteuning biedt voor de Assassin’s Creed Black Flag Resynced PS5 Pro, mede omdat hij toevallig zelf het systeem bezit. De belangrijkste technische toevoeging is PlayStation Spectral Super Resolution 2 (PSSR 2), Sony’s nieuwste upscalingtechnologie. Deze moet zorgen voor hogere beeldkwaliteit zonder grote prestatieverliezen. Volgens Knight wil Ubisoft de extra GPU‑kracht van de PS5 Pro benutten om zowel betere prestaties als hogere visuele fideliteit te leveren.

Naast PSSR 2 worden ook ray tracing, real‑time global illumination en verbeterde detailweergave ingezet om de game naar een nog ander en hoger niveau te tillen. De PS5 Pro‑versie moet volgens Ubisoft de traditionele keuze tussen “performance mode” en “graphics mode” grotendeels overbodig maken, doordat de console krachtig genoeg is om beide aspecten tegelijk te verbeteren. Het beste van beide in 1 jasje dus!

Graphics, and more graphics voor AC Resynced PS5 Pro

Hoewel de standaard PS5‑versie al drie grafische modi biedt — 60 fps performance, 30 fps fidelity en een 40 fps balanced mode voor 120 Hz‑schermen — lijkt de Assassin’s Creed Black Flag Resynced PS5 Pro‑versie deze verder te verfijnen. De Pro‑variant krijgt verbeterde upscaling, extra modellering en hogere resoluties, al zijn de cijfers hiervan nog niet bekendgemaakt. Ray‑traced global illumination is in alle modus aanwezig, terwijl ray‑traced reflections exclusief zijn voor de fidelity‑modus. Vooral de weergave van water, een cruciaal element in een piratengame, profiteert hiervan. De PS5 Pro‑versie moet deze effecten nog consistenter en scherper maken. Nog meer oogstrelende beelden en grafische kunstjes waar wij al zin in hebben!

AC Resynced PS5 Pro, meer dan een betere grafische remake

Kleine recap, wat is Assassin’s Creed Black flag resynced ook weer? Het is geen simpele remaster, maar een volledige remake op basis van de nieuwste Anvil‑engine. Ubisoft heeft de structuur van het spel aangepast: de moderne verhaallijn uit het origineel is verwijderd (het leven buiten de simulatie zogezegd) en vervangen door nieuwe sequenties die dieper ingaan op Edward Kenways herinneringen. Ook de DLC Freedom Cry is niet inbegrepen, omdat de focus volledig op het hoofdverhaal ligt. Daarnaast zijn gameplaymechanieken gemoderniseerd. Het gevechtssysteem is dynamischer gemaakt, stealth is vloeiender en parkour is responsiever. De iconische zeeslagen met de Jackdaw krijgen nieuwe vuuropties, en er worden nieuwe endgame‑elementen toegevoegd.

What is next for AC Resynced?

De game verschijnt op 9 juli 2026 voor PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S en PC. Ubisoft ziet de remake als een strategische stap om klassieke titels opnieuw uit te brengen met moderne technologie, mede gedreven door de grote vraag naar piratengames. De PS5 Pro‑versie moet dienen als een showcase voor wat de nieuwe console kan.

