GTA 6 status: alles wat we nu weten over de release

De afgelopen week is er een heleboel rond GTA 6 gebeurd. Take-Two Interactive hield op 21 mei zijn earnings call, en daar kwam een flinke berg informatie uit die we hebben gecombineerd met alle losse rapportages van Insider Gaming. Tijd dus voor een complete statusupdate over de meest gehypte release van dit decennium. Van releasedatum tot prijs, van marketingplannen tot de absurde verkoopcijfers van GTA 5 dertien jaar na launch, alles staat hieronder op een rij.



Voor wie de afgelopen maanden onder een steen heeft geleefd, GTA 6 was oorspronkelijk gepland voor 2025, werd verschoven naar mei 2026, en uiteindelijk in november 2025 nog een keer uitgesteld naar 19 november 2026. Twee uitstellingen dus, en al ruim acht jaar sinds Rockstar Games met hun laatste grote release, Red Dead Redemption 2, op de proppen kwam. De druk op deze release is bijna niet te beschrijven, en je merkt aan alles dat Take-Two heel goed weet wat er op het spel staat.

De GTA 6 release van 19 november staat als een huis

Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws. Take-Two CEO Strauss Zelnick heeft tijdens de earnings call van 21 mei voor de zoveelste keer bevestigd dat GTA 6 op 19 november 2026 verschijnt. En dit keer met meer overtuiging dan ooit. In het officiële earningsrapport staat letterlijk: “We believe Fiscal 2027 will establish new record levels of operating performance driven by the November 19th launch of Grand Theft Auto VI.”

Zelnick deed eerder ook al een opvallende uitspraak tijdens het iicon-event voor industry executives, waar hij grappend opmerkte dat een hoop mensen zich op 19 november “calling in sick” zouden melden. Dat soort uitspraken doe je niet als je niet honderd procent zeker bent van je zaak. Op de releasetabel achterin het rapport staat de datum ook gewoon zwart op wit ingevuld voor PS5 en Xbox Series X/S. Geen ruimte voor twijfel.

Voor wie nog steeds bang is voor een derde uitstel, het tegendeel lijkt waar. De Take-Two-beurskoers schoot na de earnings call met ongeveer 6 procent omhoog, en het aandeel bewoog richting de 260 dollar. Dat is het soort beweging dat alleen gebeurt als investeerders vertrouwen hebben in de release-timing.

De GTA 6 prijs blijft voorlopig een mysterie

Iets waar Take-Two opvallend rustig over blijft, is het prijskaartje van GTA 6. In een interview met Variety werd Zelnick direct gevraagd of er een prijsaankondiging zou komen tijdens de earnings call. Zijn antwoord was simpel: “No. We never make marketing announcements in our analyst calls. I think we’ve been really clear that we’re releasing the title on November 19.” Punt uit.

Maar er zit wel een interessante hint in de Q&A van de earnings call. Toen Brian Fitzgerald van Wells Fargo vroeg naar de standaardprijs van 70 dollar voor moderne AAA-games, antwoordde Zelnick: “We’re not seeing a pushback on frontline price. What we’re seeing is consumers are seeking to limit their spending by going either to the stuff they really, really care about, blockbusters, or value.” Vrij vertaald: spelers betalen graag premium voor wat ze echt willen, en GTA 6 valt daar duidelijk onder.

De geruchten lopen op dit moment van 70 dollar voor de standaardeditie tot zelfs 100 dollar voor speciale versies. Wat Rockstar uiteindelijk kiest, daar gaan we waarschijnlijk pas achter komen wanneer de marketingcampagne van start gaat. Wij schreven eerder al over de mogelijke Best Buy pre-order leak, en dat moment lijkt steeds dichterbij te komen.

GTA 6 gaat Take-Two acht miljard dollar opleveren

Een ander cijfer dat ervoor zorgde dat investeerders rechtop gingen zitten, is de prognose voor Take-Two’s fiscale jaar 2027. Het bedrijf verwacht een omzet tussen de 7,9 en 8,1 miljard dollar, een stijging van ongeveer 20 procent ten opzichte van het huidige jaar. En het grootste deel van die groei wordt direct toegeschreven aan de GTA 6 release.

Even voor de context: dat is geen verbale belofte aan investeerders, dat is een officiële financiële projectie die de raad van bestuur, de CFO en het juridische team hebben moeten goedkeuren voordat die de markt opging. Geen enkel beursgenoteerd bedrijf legt acht miljard dollar aan guidance neer en stelt vervolgens het product uit waar die guidance op is gebouwd. Het is praktisch een financiële garantie dat de releasedatum blijft staan.

De ontwikkelingskosten van GTA 6 zijn naar verluidt ergens tussen de 1 en 1,5 miljard dollar, wat het direct een van de duurste games ooit gemaakt maakt. Maar als de game ook maar in de buurt komt van de verwachtingen, dan verdient Take-Two die investering ruimschoots terug. Oppenheimer-analisten schatten zelfs in dat GTA 6 alleen al rond de 40 miljoen exemplaren kan verkopen in het eerste jaar.

GTA 5 blijft maar verkopen, dertien jaar na launch

Iets wat ik persoonlijk bizar blijf vinden, is hoe GTA 5 in 2026 nog steeds als een tierelier de winkels uitvliegt. In het laatste earningsrapport meldde Take-Two dat de game bijna 230 miljoen exemplaren heeft verkocht, een stijging van vijf miljoen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vijf miljoen per kwartaal. Voor een game uit 2013. Op zo’n moment realiseer je je pas echt hoe absurd succesvol deze franchise is.

Om het even in perspectief te plaatsen: GTA 5 was de snelste entertainmentrelease ooit om een miljard dollar aan retailomzet binnen te halen. De GTA-franchise als geheel heeft inmiddels meer dan 470 miljoen units verkocht. GTA Online genereerde de afgelopen jaren rond de tien miljoen dollar per week aan inkomsten via Shark Cards en GTA+. Voor de uitgeverij in kwestie is dit niet eens hun belangrijkste product, het is gewoon een passief verdienmodel geworden dat in de achtergrond geld blijft binnenharken.

Vergelijk dat met andere franchises uit dezelfde tijd. The Last of Us uit 2013 deed het ook hartstikke goed, maar werd na een paar jaar verdrongen door nieuwe versies en sequels. GTA 5 is door drie consolegeneraties heen gegaan, plus PC, en blijft nog steeds top van de verkoopcharts in Europa. Het is een statistische anomalie die in de game-industrie zijn weerga niet kent.

Take-Two plant 29 games tot en met 2029

GTA 6 is uiteraard de hoofdfocus, maar Take-Two heeft ook plannen voor wat erna komt. Tijdens de earnings call werd bekendgemaakt dat de uitgever 29 nieuwe titels gaat releasen tussen FY2027 en FY2029. Dat is een ambitieus schema voor een bedrijf dat van oudsher juist conservatief was met het aantal releases per jaar.

De breakdown ziet er als volgt uit. Er komen acht sporttitels, waaronder de jaarlijkse iteraties van NBA 2K, PGA Tour 2K en WWE 2K. Daarnaast vijftien games binnen bestaande core-IP’s, opgesplitst in acht sequels en zeven remakes, remasters of platformuitbreidingen. Dan zijn er nog drie volledig nieuwe IP-debuten en drie mobiele games, waarvan CSR 3 van Zynga er een is.

Voor wie het gemist heeft, projecten zoals BioShock, Project ETHOS en Judas zitten ergens in die pipeline verwerkt. Concrete titels die nog niet zijn aangekondigd, vallen onder de drie nieuwe IP-debuten. Dat is best spannend, want dit zijn de eerste echt nieuwe IP’s die Take-Two in jaren naar buiten brengt. Of die franchises het succes van GTA en Red Dead kunnen evenaren, dat is een andere vraag.

Wanneer komt de GTA 6-marketingcampagne nu echt?

Dit is misschien wel de meest gestelde vraag van het moment. Wanneer krijgen we eindelijk trailer 3 te zien? Zelnick gaf in een interview met GamesIndustry een hint die alle ramen van interpretaties opengooide: “So the next few weeks I don’t think it’ll be summertime yet, but when it’s summertime, Rockstar expects to start marketing GTA 6.” De zomer begint officieel op 21 juni in de Verenigde Staten, dus daarna komen de poppen aan het dansen.

Insider Gaming’s Tom Henderson denkt overigens dat de marketing pas in augustus echt op gang gaat komen. Zijn voorspelling is dat Rockstar trailer 3 een dag voor of op de eerste Take-Two earnings call van FY2027 dropt, die ergens begin augustus valt. Dat zou ook precies passen bij hoe ze het deden met de tweede trailer, die vlak voor de earnings van mei 2025 verscheen.

De marketingstrategie zelf wordt volgens Zelnick “astonishing” en compleet anders dan bij GTA 5 destijds. Vrij vertaald wordt het een korte, intense campagne die past bij hoe consumenten tegenwoordig content consumeren. Geen jaren van drip-feeding meer, maar een gerichte blitz die kort voor de release op volle kracht draait. Dat is op zich logisch, want Rockstar heeft geen reclamebudget nodig om mensen te overtuigen GTA 6 te kopen. Iedereen wacht al jaren met de portemonnee in de aanslag.

De stand van zaken

Als je alles samenpakt, dan ziet het plaatje er als volgt uit. De GTA 6 release op 19 november 2026 staat zo goed als in beton gegoten, niet alleen door Zelnick’s woorden, maar door 8 miljard dollar aan financiële projecties die daaraan vasthangen. De prijs blijft voorlopig een raadsel, al wijst alles richting minimaal 70 dollar voor de standaardeditie en mogelijk meer voor speciale versies. De marketingcampagne start ergens tussen eind juni en augustus, met trailer 3 als logisch openingsschot.

Voor Take-Two zelf is dit het belangrijkste moment in de bedrijfsgeschiedenis. Voor Rockstar Games is het de release waar ze acht jaar lang aan hebben gewerkt sinds Red Dead Redemption 2. En voor ons als spelers is het simpelweg de game waar een hele generatie op heeft gewacht. Dat 5 miljoen mensen elk kwartaal nog steeds GTA 5 kopen na dertien jaar, dat zegt eigenlijk alles over wat er op 19 november gaat gebeuren.

Wat is jouw GTA 6 hot take na deze update? Verwacht jij trailer 3 nog deze zomer, of wachten we tot augustus? En vooral, wat denk jij dat de game uiteindelijk gaat kosten? GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PS5 en Xbox Series X/S, met een PC versie die naar verluidt later in 2027 volgt. Laat het ons weten in de reacties hieronder!