Background

Destiny 3 petitie meer dan 200.000 keer getekend

Nieuws 78 Jordy Gerritse 26 mei 2026

Destiny 3

De community heeft het heft in eigen handen genomen om Sony en Bungie te opperen om Destiny 3 te gaan ontwikkelen. De petitie, die vorige week werd gestart op Change.org, is inmiddels meer dan 200.000 keer getekend.

Vorige week kondigde Bungie aan dat Destiny 2 niet langer wordt voorzien van nieuwe contentupdates na 9 juni 2026. Op 9 juni krijgt de game de allerlaatste contentupdate met enkele kwaliteitsupdates, sparrowracing en meer. De reacties vanuit de community waren zoals je het verwacht. Inmiddels zijn we bekomen van de schrik, maar hoe ziet de toekomst eruit voor de Destiny-franchise?

Als het aan de community ligt, begon Bungie gisteren nog met de ontwikkeling van Destiny 3. De petitie tikt bijna de kwart miljoen handtekeningen aan. Je kunt zelf de petitie ook nog tekenen via deze link.

Bungie heeft zelf aangekondigd de focus voor nu te verleggen naar Marathon. Verder heeft de studio andere projecten in incubatie. Over deze projecten is nog niets bekend, maar Destiny 3 is geen onderdeel van deze projecten. Althans, nog niet.

