Dragon Quest XII: Flames of Fate wordt Dragon Quest XII: Beyond Dreams

Als je je afvraagt waar Dragon Quest 12 blijft, ben je niet de enige. Square Enix heeft onlangs een update gedeeld via hun Dragon Quest Day-livestream. De game die ooit werd aangekondigd als Dragon Quest XII: Flames of Fate heeft een nieuwe subtitel gekregen. Het is nog steeds het twaalfde genummerde deel, maar dit draagt nu de subtitel Beyond Dreams.

Dragon Quest XII werd in 2021 aangekondigd, maar na de initiële aankondiging bleef het lang stil. Ondertussen werden fans zoet gehouden met remakes van delen uit de originele trilogie in een HD-2D-jasje en zagen we deel 7 in een reïmagining verschijnen. Maar waar blijft nu die game die vijf jaar geleden werd aangekondigd?

Square Enix heeft het er zwaar mee. Tijdens de ontwikkeling van Dragon Quest XII heeft de ontwikkelaar blijkbaar ook veel nieuwe inzichten gekregen. Ze hebben de ontwikkeling daarom herstart en ze hebben de game een nieuwe naam gegeven. Dragon Quest XII: Beyond Dreams is de nieuwe naam, maar wanneer die uitkomt is nog niet zeker. Je kunt de volledige update hier beneden terugkijken.

Wat allemaal heeft geleid tot deze grote verandering en tegelijkertijd vertraging in het project, is niet duidelijk. Wel stelt Square Enix ons enigszins gerust met een aantal mooie beloften. Zo zullen we Dragon Quest als nooit tevoren ervaren, met meer dan genoeg dingen die we nog niet eerder hebben gezien in deze franchise.