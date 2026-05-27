Take-Two CEO: Red Dead Online was geen gemiste kans

Voor iedereen die de afgelopen jaren met spijt naar Red Dead Online heeft gekeken, heeft Take-Two CEO Strauss Zelnick een hele andere kijk op de zaak. In een nieuw interview met IGN, opgepikt door Insider Gaming, noemt Zelnick Red Dead Online “immensely successful and long lasting”. Een uitspraak die mij persoonlijk de wenkbrauwen toch wel doet fronsen, gezien Rockstar de online variant al vier jaar geleden in feite heeft afgeschreven.



De aanleiding van het interview was de vraag of Red Dead Online niet eigenlijk een gemiste kans was, met name in vergelijking met de absurde successen van GTA Online. Zelnick reageerde daar direct op: “Let me be clear, there is literally nothing about Red Dead selling 85 million units that could signal a missed opportunity. And Red Dead Online has been immensely successful and long lasting.” Strenge woorden van een CEO die overduidelijk niet wil dat het beeld blijft hangen dat Red Dead een teleurstelling zou zijn.

Waarom Red Dead Online toch een gevoelig onderwerp blijft

Even voor de context, want hier ligt de pijn van de fanbase. Red Dead Online kwam ongeveer een maand na Red Dead Redemption 2 uit in 2018, en kreeg in de jaren daarna een aantal stevige updates. Maar nadat de Blood Money update in juli 2021 verscheen, draaide Rockstar het kraantje vrijwel volledig dicht. De community organiseerde in 2022 zelfs een in-game begrafenis voor de online modus, een symbolische actie die best veel zei over hoe verlaten spelers zich voelden.

Sindsdien kwam er nog een korte opleving met de Strange Tales of the West update in 2025, die heel even hoop gaf op een terugkeer naar grootschalige content drops. Maar daarna werd het weer akelig stil. En als je dat vergelijkt met de constante stroom aan updates die GTA Online de afgelopen dertien jaar heeft gehad, dan snap ik wel waarom fans het gevoel hebben dat Red Dead Online verwaarloosd is.

De cijfers achter Zelnick zijn uitspraken

Het is wel zo dat Zelnick een punt heeft als hij naar de verkoopcijfers wijst. 85 miljoen verkochte exemplaren is geen klein bier. Red Dead Redemption 2 is daarmee een van de bestverkochte games ooit gemaakt, en die cijfers blijven nog steeds langzaam stijgen, ook al is de game inmiddels bijna acht jaar oud. In een wereld waarin de meeste games na een jaar al uit de top 50 van verkoopcijfers verdwijnen, is dat een prestatie die onderstreept moet worden.

Zelnick ging in het interview ook nog verder met een interessante kanttekening. “I think if we didn’t have Grand Theft Auto here at our company, then people would just talk about the fact that we have this massive franchise in Red Dead, which we do and of which we’re very proud.” Vrij vertaald, als GTA niet bestond, was Red Dead vermoedelijk dé crown jewel van Take-Two geweest. En dat klopt ergens ook wel, want puur op zichzelf is Red Dead een ongelofelijk sterk verhaal. Het probleem is alleen dat het altijd in de schaduw van zijn grotere broer staat.

Wat dit betekent voor de toekomst van Red Dead Online

Hier wordt het wat lastiger. Zelnick liet doorschemeren dat hij Red Dead Online niet als een mislukking ziet, maar dat betekent niet automatisch dat er nieuwe content aankomt. Het management van Rockstar zit op dit moment ergens tussen het afronden van GTA 6, dat op 19 november verschijnt, en het opzetten van de marketing campagne voor diezelfde release. Alle ogen zijn daar op gericht, en het is voor mij persoonlijk moeilijk voor te stellen dat er ook maar iets richting Red Dead Online gaat in de komende maanden.

Wat me wel verbaast, is dat er ook maar nul woorden vielen over een Red Dead Redemption 2 enhanced edition voor PS5. Die geruchten gaan al jaren rond, en met de fysieke release van Red Dead Redemption op PS5 die in mei verscheen, zou een native PS5 versie van RDR2 een logische volgende stap zijn. Maar Take-Two zwijgt daar in alle talen over.

De realiteit voor Red Dead spelers

Voor iedereen die nog steeds van Red Dead Online houdt, en geloof me, die mensen zijn er nog steeds, blijft het een bittere pil. Zelnick noemt de game succesvol, maar succesvol op welke manier? Aan inkomsten gemeten, ongetwijfeld. Aan content voor spelers gemeten? Dat is een heel ander verhaal. De laatste echte content update is bijna vijf jaar geleden, en in die tijd is de community gestaag uit elkaar gevallen.

Zelnick zei in het interview ook nog iets aandoenlijks over de game zelf. “I actually personally think Red Dead is just amazing and I love engaging with it. And I think the reason it continues to sell is that it’s just spectacular entertainment.” Mooie woorden, maar als de CEO de game zo geweldig vindt, waarom krijgt het multiplayer gedeelte dan al jaren geen liefde meer? Daar zit voor mij de spanning. Take-Two ziet de cijfers, en die cijfers zeggen dat de game gewoon doorverkoopt zonder veel investering. Vanuit een puur zakelijk oogpunt is dat dus logisch beleid, maar voor de fanbase voelt het als