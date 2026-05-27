The Witcher 3: Songs of the Past DLC officieel aangekondigd

Het is officieel. Na maandenlange geruchten en een Poolse launcher-blunder van gisteren, heeft CD Projekt Red vandaag bevestigd dat The Witcher 3 een nieuwe DLC krijgt. De uitbreiding heet Songs of the Past en moet ergens in 2027 verschijnen voor PC, PS5 en Xbox Series X/S. Voor iedereen die net als ik nog steeds met regelmaat een save van Geralt openklapt, is dit zonder twijfel het beste nieuws van het jaar.



De officiële aankondiging zojuist op alle socials. En eerlijk gezegd kwam de timing voor niemand echt als een verrassing. CD Projekt Red speelt al maanden met de geruchten via de Poolse insider community, en gisteren al verscheen er een vroege listing voor de DLC in de Poolse versie van hun launcher. Met de bevestiging van vandaag is het dus een feit.

Wat we weten over Songs of the Past

Veel concrete details heeft CDPR nog niet gedeeld, maar we weten een aantal essentiële dingen. Songs of the Past wordt ontwikkeld in samenwerking met Fool’s Theory, dezelfde studio die op dit moment ook werkt aan de The Witcher 1 remake. De studio heeft eerder al aan The Witcher 3 zelf bijgedragen, dus de kennis van het universum zit gelukkig diep verankerd in hun DNA. Geen externe ontwikkelaar die voor het eerst op de franchise loslaat, maar partners die letterlijk in de oorspronkelijke code hebben zitten graven.

De DLC verschijnt ergens in 2027; een specifieke datum is er nog niet. CD Projekt Red houdt zich bewust nog op de vlakte over wat de uitbreiding precies inhoudt. Mijn persoonlijke gok? Een verhaal dat de gebeurtenissen van The Witcher 3 verbindt met het naderende The Witcher 4. Veel insiders speculeerden de afgelopen maanden al dat deze DLC de overdracht van de fakkel tussen Geralt en Ciri verder zou uitwerken. Gezien Ciri de hoofdrol pakt in The Witcher 4, zou dat een mooie narratieve brug zijn.

Een update voor de basisgame

Iets wat niet over het hoofd gezien mag worden, is dat Songs of the Past wordt voorafgegaan door een update voor de basisgame zelf. CD Projekt Red heeft in hun online post bevestigd dat de systeemvereisten omhoog gaan om de nieuwe content soepel te laten draaien. Voor PC spelers is dat iets om in de gaten te houden, want oudere systemen kunnen vanaf de volgende update mogelijk in de problemen komen.

Wat me persoonlijk opvalt, is wat er ontbreekt in de aankondiging. Geen woord over een Nintendo Switch of Switch 2 versie, en ook niets over de oudere PS4 en Xbox One generaties. Of die simpelweg afvallen of dat CDPR daar later mee komt, is nog niet bekend. Voor wie The Witcher 3 nog op een oudere console heeft staan, is dat dus even afwachten.

Ga jij Songs of the Past in 2027 spelen, en hoop jij net als ik dat het de overdracht naar Ciri verder uitwerkt? Of zit jij meer te wachten op The Witcher 4 en de Witcher 1 remake? Songs of the Past verschijnt in 2027 voor PC, PS5 en Xbox Series X/S. Laat het ons weten in de reacties hieronder!