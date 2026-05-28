Tijd om te dokken: Krafton moet 250 miljoen betalen aan Subnautica-makers

Het succes van Subnautica 2 begint nu echt bizarre vormen aan te nemen. En het gevolg is een gigantisch prijskaartje voor uitgever Krafton. De survivalgame van Unknown Worlds zou sinds de early access-release op 14 mei namelijk al meer dan 4 miljoen keer verkocht zijn. Dat betekent dat de game in nog geen maand tijd is uitgegroeid tot een van de grootste releases van 2026. En dat is slecht nieuws voor de uitgever, want volgens nieuwe berichten moet het bedrijf nu alsnog die beruchte bonus van 250 miljoen dollar gaan uitbetalen aan de ontwikkelaars.

En ja, dat is precies die bonus waar de afgelopen maanden zoveel drama over ontstond. De situatie tussen Krafton en Unknown Worlds veranderde eerder dit jaar namelijk in een complete soap binnen de game-industrie. Vorig jaar werden meerdere belangrijke mensen binnen de studio, waaronder CEO Ted Gill, plotseling ontslagen door Krafton. Kort daarna volgde een rechtszaak waarin de voormalige leiding beweerde dat ze expres aan de kant waren gezet om onder de gigantische bonusdeal uit te komen.

Die bonus maakte onderdeel uit van de oorspronkelijke overname van Unknown Worlds door Krafton in 2021. Daarin stond afgesproken dat de studio een enorme extra betaling zou krijgen als bepaalde commerciële doelen gehaald werden met de volgende grote game van de studio. En laat Subnautica 2 nu net compleet ontploffen qua verkoopcijfers.

Krafton ontkende lange tijd dat het ontslag iets met die deal te maken had en beschuldigde de voormalige leiding zelfs van het meenemen van vertrouwelijke documenten. Maar in maart draaide de situatie volledig om toen een rechter bepaalde dat Ted Gill opnieuw moest worden hersteld in zijn functie én dat de earnout-regeling in principe gewoon geldig bleef.

Nu lijkt het er dus op dat Krafton weinig keuze meer heeft. Volgens Zuid-Koreaanse zakenmedia heeft het bedrijf ingestemd met een betaling die kan oplopen tot de volledige 250 miljoen dollar, afhankelijk van de prestaties van de game. Dat bedrag zou een enorm deel van de jaarlijkse winst van Krafton opslokken.

En het opvallendste? De game lijkt het allemaal meer dan waard te zijn. Analisten schatten dat Subnautica 2 in de eerste week alleen al rond de 100 miljoen dollar omzet draaide. Dat terwijl de game momenteel nog gewoon in early access zit.

Tijdens de rechtszaak kwamen daarnaast ook opvallende details naar buiten over hoe Krafton intern probeerde om te gaan met de deal. Volgens rechtbankdocumenten zou CEO Changhan Kim de bonus intern een “slechte deal” hebben genoemd. Ook bleek dat het bedrijf AI-tools zoals ChatGPT gebruikte om mogelijke strategieën te onderzoeken rondom het conflict en de contracten.

Ondertussen lijkt de community vooral blij dat Unknown Worlds uiteindelijk alsnog krijgt waar veel fans vonden dat ze recht op hadden. De hype rondom Subnautica 2 blijft namelijk gigantisch en de game groeit in rap tempo uit tot een van de grootste survivalreleases van de afgelopen jaren.

De vraag is nu vooral hoe deze relatie tussen Krafton en Unknown Worlds er in de toekomst nog uit gaat zien. Want hoewel het geld nu lijkt te komen, voelt het alsof de schade tussen beide partijen allang is gedaan.

Heb jij gemist wat er allemaal is gebeurd? Lees onze Subnautica 2 Collumn rondom de hele situatie.

Wat vind jij van deze hele situatie rondom Subnautica 2 en Krafton? Laat het weten in de reacties.