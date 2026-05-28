Persona 6 personages mogelijk gelekt

De twee leadpersonages van Persona 6 zijn mogelijk uitgelekt. Een nieuw gerucht doet de ronde op verschillende fora met concept-art. In deze beelden zien we schetsen van beide personages, met zelfs een schets van een personage in een bus.

Het gaat om een vrouwelijk en een mannelijk personage. Het vrouwelijke personage heeft zwart met rode haren en het mannelijke personage heeft blonde haren. Je kunt de afbeeldingen via deze link zelf bekijken.

Waar de afbeeldingen en het gerucht oorspronkelijk vandaan komen, is bij ons nog niet helemaal bekend. Of ze daadwerkelijk toebehoren aan Persona 6 is ook niet bevestigd. Het gerucht komt niet van een bron die bij ons bekend is.

Persona 6 is nog niet officieel aangekondigd door Atlus en dat gaat waarschijnlijk ook nog even duren. Nadat Atlus Persona 5 aankondigde en na de aankondiging jarenlang in een diepe slaap ging, proberen ze niet meer te vroeg zo hoog van de toren te schreeuwen. Toch zien we nu iets soortgelijks met de remake van Persona 4. Persona 4 Revival werd bijna een jaar geleden aangekondigd. We hebben sindsdien niets meer over de game vernomen. De kans is echter heel groot dat deze tijdens een van de aankomende showcases weer tevoorschijn komt. Het Koreaanse ratingbureau heeft de game namelijk voorzien van een rating.

