Steam Deck OLED stijgt fors in prijs

Nieuws 40 Malvin Schuivens 28 mei 2026
Valve’s Steam Deck is een van de meest populaire handhelds op de markt en wordt tot de dag van vandaag nog veelal geprezen. Een van de voordelen was de prijs, maar dat verandert plots. Aanhoudende stijgingen in de marktprijzen zorgt ervoor dat Valve een drastische en gewaagde beslissing maakt. Het bedrijf verhoogt de prijs van beide Steam Deck modellen met minimaal 200 flappen.
Valve maakt deze keuze gebaseerd op de huidige de verhogingen die de markt ziet in prijzen van opslag, werkgeheugen en logistieke kosten en uitdagingen. Dit zijn de veranderingen:
Ruimte om nog snel te beslissen is er niet, de prijzen gaan per direct omhoog. Eerder zagen we ook de aankondiging van de Steam Machine. Hier was het grootste punt, dat er nog geen prijs bekendgemaakt werd. Zelfs tot de dag van vandaag weten we nog niet wat Valve qua prijs wilt gaan doen. Maar, na deze prijsverhoging vrezen fans van Valve het ergste. Dit betekent dat de prijs van de Steam Machine nog op zich laat wachten, of flink hoger uit gaat vallen dan initieel gehoopt of gedacht.
Wat vindt jij van de nieuwe prijzen? Denk je dat dit flinke impact gaat hebben? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
oled prijsverhoging Steam Deck steam machine Valve
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
