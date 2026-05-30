XBOX gaat strategie wellicht herzien over tonen van andere platforms tijdens events

Microsoft XBOX is hard op weg om zijn identiteit te vinden onder de nieuwe CEO Asha Sharma. Eerder kon je al lezen op onze website dat dit tijd nodig zou hebben en een verandering die eraan lijkt te komen is dat XBOX niet langer logo’s van Sony- en Nintendoconsoles gaat tonen tijdens haar events.

Nadat Xbox Phil Spencer werd omgetoverd naar XBOX Asha Sharma werd al gedacht dat er veel veranderingen de komende tijd zullen worden doorgevoerd. Een groot discussiepunt hier was ook wat de identiteit was van het bedrijf. Wil het een first-party platformmaker zijn of de grootste third-party publisher?

XBOX Showcase

De Showcase komt eraan en naar aanleiding hiervan hebben we al wat mooie details mogen horen. Het is namelijk zo dat Microsoft tijdens dit evenement niet gaat praten over Project Helix, Microsofts nieuwste generatie consoles. Ook heeft Chief Content Officer at XBOX Matt Booty tijdens een podcast gezegd dat voor dit evenement wel degelijk nog andere platformen worden getoond tijdens de trailers.

gamers waren hier niet enorm tevreden mee en maakten dit ook kenbaar op social media. De nieuwe baas Asha Sharma nam vervolgens de tijd om te zeggen dat ze hierin een fout hebben gemaakt en dit in de toekomst gaan aanpassen.

Strategie

Het is interessant om te zien dat Asha zoveel tijd neemt om direct op dit soort commotie in te haken. Natuurlijk is het de vraag of het goed is om op elke commotie als deze te reageren, maar het geeft wel aan dat XBOX actief bezig is om haar identiteit te ontdekken. Of dit ook gaat uitwijzen naar een sterkere positie voor het bedrijf van Microsoft en hierbij weer betere concurrentie voor Sony en Nintendo is natuurlijk alleen iets wat de toekomst zou moeten gaan uitwijzen.

