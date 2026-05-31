Le Vertige verandert het leven in een PS1-game

Wat als je op een dag wakker wordt en ontdekt dat je hele leven eigenlijk een videogame is? Dat is precies het uitgangspunt van Le Vertige, de nieuwe animatiefilm van de Franse regisseur Quentin Dupieux. De film werd onlangs gepresenteerd op het Filmfestival van Cannes en trekt direct de aandacht van gamers door zijn opvallende visuele stijl.

In Le Vertige (Frans voor ‘duizeligheid’) volgen we Jacques, gespeeld door Alain Chabat, die er steeds meer van overtuigd raakt dat zijn wereld niet echt is. Volgens hem leeft hij in een simulatie. Zijn vrienden geloven daar natuurlijk helemaal niks van, maar de kijker ziet al snel dat Jacques misschien toch een punt heeft. De complete wereld van de film ziet er namelijk uit alsof hij rechtstreeks afkomstig is van een PlayStation 1-disc uit de jaren negentig.

De personages bestaan uit hoekige polygons, bewegen alsof ze tank controls gebruiken en leven in een wereld die verdacht veel wegheeft van de eerste generatie 3D-games. Het resultaat is een bizarre combinatie van een existentiële crisis en een nostalgische ode aan de begindagen van gaming.

Voor regisseur Quentin Dupieux is het niet de eerste keer dat hij met een vreemd concept komt. De filmmaker, die sommigen misschien ook kennen als de elektronische artiest Mr. Oizo, maakte eerder onder andere Rubber. Die film draaide om een autoband met telekinetische krachten die mensen vermoordt. Sindsdien heeft Dupieux een reputatie opgebouwd voor films die bewust absurd zijn en spelen met verwachtingen van het publiek.

Met Le Vertige lijkt hij die formule opnieuw toe te passen, maar dan met een flinke dosis videogamecultuur. De film is volledig geanimeerd in Blender en lijkt tegelijkertijd een liefdesbrief aan klassieke 3D-games én een satire op de moderne obsessie met fotorealisme. Volgens verschillende aanwezigen op Cannes steekt de film ook de draak met de huidige ontwikkelingen rondom AI-gegenereerde beelden en de constante drang om digitale werelden steeds realistischer te maken.

Le Vertige was niet de enige film die Dupieux dit jaar meenam naar Cannes. Ook zijn live-action komedie Full Phil werd daar vertoond. Toch lijkt het juist zijn geanimeerde PlayStation-avontuur te zijn waar veel film- en gamefans het over hebben.

Een officiële releasedatum voor Le Vertige is op dit moment nog niet bekendgemaakt. Maar als de eerste reacties een goede indicatie zijn, zou dit zomaar een van de opvallendste films voor gamers van de komende tijd kunnen worden.

