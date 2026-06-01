Drug Dealer Simulator 2 verschijnt 17 juni op console – zal 60fps hanteren op Series S

Nieuws 21 Malvin Schuivens 1 juni 2026
Ja, ja je hoort het goed. Om drugs te dealen hoef je tegenwoordig niet eens meer de deur uit. Deze aardige simulator die tevens wat innovatie in het genre bracht zal op 17 juni 2026 verschijnen voor PS5 en Xbox Series X/S. De ontwikkelaar laat weten dat ze game 60fps zal hebben across the board.
Drug Dealer Simulator 2 komt dus uit op 17 juni 2026 voor consoles. De game zal overal 60 frames draaien, van Series S naar PS5. In deze game speel je dus dat, een drugs dealer. Je kan de game met 1-3 spelers ingaan en het speelt zich af in het zonnige maar gevaarlijke Isla Sombra. Je zal gaan groeien, processen en verkopen vanuit je zelf gemaakte schuilplaats. De game draait om plannen, timen en je aanpassen aan verscheidene situaties en het is de bedoeling dat je een kartel baasje gaat worden.
“We identified several areas with noticeable framerate drops, particularly in densely populated regions. Among the key optimizations was NPC animation processing, including updates for characters outside the player’s view and body part components. By eliminating redundancies – supported by the integration of solutions from the latest versions of Unreal Engine 5 – we significantly reduced the overhead, resulting in a noticeably smoother experience in the game’s busiest areas,”
Ga jij Drug Dealer Simulator 2 spelen op console? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
