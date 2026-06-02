Meer Star Fox details gedeeld in overview trailer

De Star Fox-remake die deze maand verschijnt, komt met enkele verrassingen. Zo zit er een multiplayermodus in waarmee spelers het samen tegen andere spelers kunnen opnemen. Nintendo deelde vandaag meer info in een overview-trailer.

We hebben bijna tien minuten aan nieuwe Star Fox-beelden gekregen vandaag. We zien meer van de campaign met alternatieve paden en nieuw toegevoegde cutscenes, maar ook de komst van vier-tegen-vier-multiplayer.

Nintendo heeft Star Fox niet alleen van een nieuwe lik verf voorzien, maar ook van een aantal nieuwe features. Zo kun je vanaf 25 juni het luchtruim samen met je vrienden onveilig maken. Er zijn verschillende multiplayermodi om te spelen in lokale of online matches. De multiplayermode is er niet om je af te leiden van de campaign mode, maar het is een leuke toevoeging die je samen met je vrienden laat spelen. Je kunt daarbij ook gebruikmaken van de Nintendo Party en je gezicht veranderen in een van de vier Star Fox-personages als je een camera hebt. Deze volgt de beweging van je hoofd, mond en ogen, zodat het net lijkt alsof je in een party zit met de Star Fox-crew.

Het mooiste nieuws is dat je de multiplayermode kunt spelen met drie vrienden, zelfs als maar één persoon de game bezit. Via Game Share kun je de multiplayermode lokaal en online spelen en een tijdelijke licentie delen om samen de game te spelen.