Deze zomer meer Phantom Blade Zero nieuws – Sony brengt korte teaser

Een beetje een anticlimax, maar we krijgen geen bombastische nieuwe trailer voor Phantom Blade Zero. Wat voor mij persoonlijk toch wel de meest vloeiende combat ooit was, gedurende beide Gamescom demo’s, komt steeds dichterbij. De game komt namelijk uit op 9 september 2026.

Maar, S-Game laat weten dat we deze zomer een volledige trailer én pre-order lancering krijgen voor Phantom Blade Zero. Alhoewel de laatste Gamescom demo voor de game al een goede anderhalf uur duurde, kunnen we dus toch nog meer nieuwtjes verwachten rondom de game. S-Game zegt het volgende:

This is only the beginning of what’s next for Phantom Blade Zero, a fast-paced action RPG built around authentic kungfu combat. Full trailer and Pre-order Launch in Summer 2026. A gameplay and story deep dive is coming to State of Play in late Summer 2026. Phantom Blade Zero releases September 9, 2026.

Deze game combineert Devil May Cry-achtige combat met enorm vloeiende animaties en aardig wat Soulslike én Nioh-achtige elementen. Maar, S-Game lijkt toch een eigen formule te hebben gevonden. In de trailer hier beneden zie je wat snelle flashy beelden.