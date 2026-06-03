Dune Awakening komt op 22 september naar consoles

Nieuws 8 Malvin Schuivens 3 juni 2026
Dune: Awakening doet het nog steeds enorm goed. Funcom en Sony kondigen vandaag aan dat de game op 22 september 2026 naar PS5 komt.
Dune: Awakening is een open world sandbox survival MMO. Dat is een mond vol, dat begrijp ik. Maar, deze game doet zoveel unieke dingen, dat het een aardige must play is voor survival én MMO-fans.
Volgens de ontwikkelaar wordt dit de meest complete versie van Dune: Awakening tot nu toe. De game wil niet alleen een ambitieuze openwereld-survivalervaring bieden, maar ook de ultieme manier zijn om de iconische sciencefictionwereld van Dune te ontdekken.
Met de release in september krijgen console-spelers direct toegang tot alle verbeteringen en content die inmiddels voor PC zijn uitgebracht. Daarnaast introduceert Funcom nieuwe functies die gelijktijdig op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S beschikbaar komen.
Ga jij Dune: Awakening spelen op PS5? Als dat niks voor je is, september is packed. Check bijvoorbeeld de releasedatum trailer van Control Resonant.
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Awakening Console Dune Funcom MMO PS5
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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