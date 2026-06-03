Fallout 76: Infestations nieuwe (27e) update

Fallout 76: Infestations introduceert een nieuwe gratis update waarin spelers “geïnfecteerde” locaties moeten heroveren op gevaarlijke vijanden, met als beloning krachtige viersterren‑uitrusting en nieuwe gameplay‑mechanieken.

De nieuwste update: Fallout 76 Infestations, is vanaf nu gratis beschikbaar en werd gepresenteerd in een nieuwe gameplaytrailer. De update vormt de 27e (yes it is still going!) grote uitbreiding van de game en brengt een reeks nieuwe uitdagingen, vijanden en beloningen naar Appalachia. Spelers worden aangemoedigd om opnieuw op pad te gaan door de post‑apocalyptische wildernis, waar bekende locaties nu zijn overgenomen door gevaarlijke groepen vijanden. Wij hebben de trailer hieronder voor jullie staan!

Een nieuwe dreiging in Appalachia

In de trailer wordt duidelijk dat de wereld van Fallout 76 opnieuw is veranderd. De zogenaamde Infestations zijn willekeurig opduikende gebeurtenissen waarbij bestaande locaties volledig zijn overgenomen door vijandige wezens. Deze gebieden zitten vol met hooggelevelde tegenstanders, wat de gevechten intensiever maakt dan voorheen. Spelers moeten deze zones zuiveren om de controle te herwinnen en waardevolle buit veilig te stellen. Volgens de officiële informatie kunnen deze Infestations op meerdere plekken tegelijk plaatsvinden, waardoor de wereld dynamischer en onvoorspelbaarder aanvoelt.

New update = new content = new loot!

Een van de grootste vernieuwingen die in de trailer van Fallout 76 infestations wordt benadrukt, is de introductie van nieuwe viersterren‑legendarische wapens en pantsermods. Deze upgrades, waaronder varianten als Hauler’s, Raging, Satiated, Tarnished en Vector, bieden spelers nieuwe manieren om hun personage te versterken en te pimpen! De trailer toont korte fragmenten van spelers die deze uitrusting inzetten tegen grote groepen vijanden, wat de impact van de nieuwe loot duidelijk maakt. En het een goede reden geeft om wederom terug te keren naar deze game!

De trailer hint ook naar diverse kwaliteitsverbeteringen. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan de balans van pantser, met name rond slijtage en gebruiksgemak. Ook zijn er buffs toegevoegd aan Radiation Resistance, wat vooral relevant is voor spelers die als ghoul‑personage spelen. Deze veranderingen worden in de trailer subtiel benadrukt door gameplayfragmenten waarin spelers langer overleven in zwaar besmette gebieden.

De update brengt ook veranderingen aan het Exploration public team‑systeem, dat nu beter aansluit op de Infestations‑activiteiten. Spelers die samenwerken krijgen efficiëntere manieren om locaties te verkennen, vijanden te bestrijden en beloningen te verzamelen. De trailer laat zien hoe teams gezamenlijk vijandelijke bolwerken binnenvallen, waarbij coördinatie en timing cruciaal zijn om de sterkere vijanden te verslaan. Lock and load met je team mates and shoot em up!

Fishing and fashion hunting!!!

Naast de gevechtsgerichte content toont de trailer van Fallout 76 Infestations ook een korte blik op de vernieuwde fishing expansion. Spelers kunnen nu seizoensgebonden vissen vangen, die gebruikt worden voor nieuwe kookrecepten. Elk seizoen introduceert weer andere vissoorten, wat spelers kan overtuigen om regelmatig terug te keren. Hoewel dit onderdeel minder prominent in de trailer voorkomt, vormt het een welkome toevoeging voor spelers die graag verzamelen en craften.

Tot slot toont de trailer een reeks nieuwe cosmetische items, waaronder outfits, onderkleding en huisdieren zoals een Deathclaw‑CAMP‑pet en een gloeiende radhond. Deze toevoegingen geven spelers meer mogelijkheden om hun kamp en personage te personaliseren.

De Fallout 76: Infestations‑trailer laat zien dat Bethesda inzet op een combinatie van uitdagende gevechten, waardevolle beloningen en wereldverrijkende toevoegingen. Met dynamische vijandelijke overnames, nieuwe legendarische uitrusting en verbeterde teammechanieken lijkt deze update een frisse impuls te geven aan de voortdurende evolutie van Appalachia. Deze inmiddels al wat oudere game krijgt nog genoeg ondersteuning om fans wat nieuws te geven en terug te laten keren naar deze geliefde franchise!

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Voor meer informatie omtrent deze update, kijk dan ook even op de website van Bethesda hierover!