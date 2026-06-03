Gerucht: Nintendo Direct sluit juni showcases af

Nintendo gaat met een Nintendo Direct de grote showcases van juni, oftewel de “E3”, afsluiten. Dat “bevestigt” NateTheHate, in hoeverre je dat bevestigen kunt noemen. Hij verklapt in ieder geval te weten dat er een Nintendo Direct gepland staat voor de week van 8 juni.

Bekende insider NateTheHate laat weten dat er een Nintendo Direct gepland staat voor de week van 8 juni. Hiermee sluit Nintendo officieel het showcase-seizoen af, dat PlayStation afgelopen avond heeft afgetrapt. De Direct focust zich op games die in het laatste halfjaar van 2026 nog moeten verschijnen, met enkele teasers voor games in 2027. We hebben zijn hele videoverslag erbij gepakt, maar als je deze niet helemaal wilt luisteren, sommen we de belangrijkste onderwerpen even voor je op.

De Nintendo Direct van de tweede week van juni ziet de komst van veel third party-titels. Het is dan ook een “normale” Direct en niet eentje die speciaal in het teken staat van een specifieke game. Het is ook geen Partner Direct of Indie World.

NateTheHate zegt dat we onze verwachtingen moeten bijschaven. Nintendo is hun manier van communicatie op dit moment opnieuw aan het uitvinden met willekeurige aankondigingen via social media en Nintendo Today. Hierdoor vallen hier en daar verschillende Nintendo-titels weg uit een Nintendo Direct en is er meer ruimte voor third party-titels. Hij verwacht dat een toekomstige Direct (de aanstaande of volgende) plek heeft bewaard voor Fire Emblem. Hij kan op dit moment niets zinnigs zeggen over Paper Mario of nieuwe Wii U-ports.

Nintendo is meestal vrij laat met het aankondigen van hun Nintendo Direct. Dus verwacht de officiële aankondiging pas volgende week.