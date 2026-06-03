God of War Laufey onthuld met 20 minuten gameplay

Na maanden van geruchten, leaks en speculatie was het tijdens Sony’s PlayStation State of Play van vannacht eindelijk zover. Santa Monica Studio heeft God of War Laufey onthuld, een gloednieuwe entry in de franchise waarin we niet langer Kratos besturen, maar zijn “overleden” vrouw, Faye. De game kreeg het laatste slot van de uitzending, met meer dan 20 minuten onafgebroken gameplay als afsluiter.



Voor wie de Norse saga heeft gespeeld, hoeven we Faye eigenlijk niet verder voor te stellen. Ze stierf voor de events van God of War uit 2018 en haar dood was de katalysator voor het hele avontuur van Kratos en Atreus. We hoorden veel over haar, we zagen flashbacks, maar zelf bestuurden we haar nooit. Tot nu. God of War Laufey verandert dat compleet en geeft ons eindelijk de kans om de Frost Giant warrior in actie te zien. En geloof me, ze stelt niet teleur.

Wat is God of War Laufey precies?

De setting is meteen al wat me nieuwsgierig maakt. De game opent direct na de openingsscene van God of War uit 2018, waarin Kratos en Atreus Faye haar lichaam cremeren. Maar in plaats van vredig over te steken naar de Noorse afterlife, ontwaakt ze op een heel andere plek. De Everywhen, oftewel de afterlife van de goden zelf. Een plek waar goden uit alle mogelijke mythologieën samenkomen en, zoals dat in deze franchise altijd gaat, niet bepaald in vrede met elkaar leven.

Faye, of in haar volledige Noorse naam Laufey the Just, wordt al snel gevangengenomen door Sekmet uit de Egyptische mythologie en Begtse uit de Tibetaanse mythologie. En hier wordt het echt interessant, want Santa Monica grijpt deze game aan om de Greek- en Norse-focus van de eerdere delen helemaal los te laten. Verwacht goden uit Mongoolse, Aziatische, Egyptische en zelfs Tibetaanse pantheons. Dat is een hele creatieve uitbraak voor een franchise die tot nu toe bij elke entry op één mythologie heeft gefocust.

De combat van God of War Laufey ziet er heerlijk uit

Een van de grote vernieuwingen in de 20 minuten durende gameplay reveal was hoe anders Faye vecht ten opzichte van Kratos. Waar Kratos altijd de tank was met zware combo’s en brute kracht, is Faye een stuk sneller en wendbaarder. Sterker nog, de game lijkt elementen uit de oudere Griekse God of War games terug te brengen die de Norse saga had laten vallen, zoals luchtcombo’s en mobiliteit-gerichte gameplay.

Haar primaire wapen is een zwaard dat door een levend lint genaamd Rue wordt bewaakt, gespeeld door Perlina Lau. Daarnaast krijgt ze ondersteuning van Phranque, een sprekende gelei-achtige kubus die wordt vertolkt door Jack Quaid, ja, die van The Boys. Beide karakters dienen niet alleen als verhaalcompagnons, maar spelen ook actief mee in de combat. In de demo zagen we Faye luchtcombo’s uitvoeren met de ribbon-zweep, vijanden hun ziel uit hun lichaam slaan om die vervolgens als wapen te gebruiken, en finishers die echt niet onderdoen voor de iconische Kratos-executies.

Deborah Ann Woll keert terug als Faye in God of War Laufey

Een hele mooie continuïteit is dat Deborah Ann Woll, die je waarschijnlijk kent als Karen Page uit de Daredevil-serie van Netflix, haar rol als Faye uit Ragnarok hervat. Ze deed eerder de motion capture en de stem voor het personage in dat deel, en nu krijgt ze eindelijk de hoofdrol. Wat ik bijzonder mooi vind, is dat Woll naast haar acteerwerk ook een grote D&D-liefhebber is en zelfs eigen actual play-series heeft gemaakt. Dat ze nu een van de meest mythologisch rijke games van het jaar mag dragen, voelt op zich al als een soort destiny.

Cory Barlog blijft betrokken bij God of War Laufey als Head of Creative van Santa Monica, terwijl Ariel Lawrence het project regisseert als Game Director. Voor wie God of War uit 2018 koestert: dat is uiteraard de naam van de man die de reboot leidde, en zijn betrokkenheid alleen al geeft me veel vertrouwen in waar deze game heen gaat. In een uitgebreid PlayStation Blog-interview legden Barlog en Lawrence uit dat ze de movement en fluiditeit van de Griekse era hebben gecombineerd met de world-building en karakterband van de Noorse era. Een hybride aanpak die het beste van twee werelden moet bieden.

De toekomst van Santa Monica met God of War Laufey

Wat dit allemaal extra interessant maakt, is dat Santa Monica nu twee actieve God of War projecten heeft lopen. Eerder dit jaar werd al bekend dat de studio bezig is met remakes van de originele Griekse trilogie, en met God of War Laufey komt daar nu een volwaardige nieuwe entry bij. Daarnaast is er een live-action tv-adaptatie in productie bij Amazon Prime Video, dus Santa Monica heeft het flink druk in 2026.

Wanneer kunnen we God of War Laufey spelen?

Hier komt het enige minpuntje van het verhaal. Er is geen specifieke releasedatum gegeven voor God of War Laufey. Niet eens een releasewindow of een jaar. Sony houdt het simpelweg op “soon”, wat in PlayStation taal ergens tussen volgend jaar en 4 jaar van nu kan betekenen. Gezien Santa Monica ook nog met de remake-trilogie bezig is, lijkt ergens in 2028 het meest waarschijnlijk, maar dat is puur giswerk van mijn kant.

Wat we wel weten, is dat de game uitsluitend voor PS5 verschijnt. Geen PC versie, geen PS6 launch. Pure PlayStation 5-exclusive, en gezien wat we van de 20 minuten gameplay hebben gezien, is dat ook prima begrijpelijk. De combat looks good, de visuele kwaliteit is op niveau van Ragnarok of zelfs daarboven, en het verhaal heeft een hele nieuwe richting voor de franchise.

Wat vond jij van de God of War Laufey reveal tijdens de State of Play? God of War Laufey verschijnt op een nog onbekende datum exclusief voor PS5. Laat het ons weten in de reacties hieronder!