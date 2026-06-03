Hell Let Loose: Vietnam schuift lancering op naar augustus

Nieuws 5 Malvin Schuivens 3 juni 2026
Wie na de recente open bèta al zat af te tellen naar de release van Hell Let Loose: Vietnam, moet nog iets langer geduld hebben. De ontwikkelaars hebben namelijk besloten om de lancering uit te stellen naar 13 augustus.
Die beslissing komt niet zomaar uit de lucht vallen. Tijdens de afgelopen gesloten en open bèta kregen spelers de kans om voor het eerst uitgebreid aan de slag te gaan met de nieuwe Vietnam-setting. Daarbij stroomde er een flinke hoeveelheid feedback binnen vanuit de community. Tegelijkertijd draaide het ontwikkelteam intensieve interne tests op zowel PC, als consoles. Volgens de makers kwamen tijdens die tests nog verschillende punten naar voren die extra aandacht nodig hebben. In plaats van die zaken pas na release aan te pakken, kiest het team ervoor om meer tijd te nemen zodat de game bij lancering beter in vorm is.
Voor fans van de Hell Let Loose franchise, is het uitstel waarschijnlijk een kleine tegenvaller, zeker omdat velen al maanden uitkijken naar de volgende stap voor de populaire tactical shooter. Toch lijkt de algemene boodschap van de studio duidelijk: liever een paar weken extra ontwikkeling dan een overhaaste release. De ontwikkelaars bedanken iedereen die heeft meegedaan aan de testen en moedigen spelers aan om ook de komende periode feedback te blijven delen via sociale kanalen, Discord en de officiële supportpagina.
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bug fixes Delay hell let loose Team17 uitgesteld vietnam
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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