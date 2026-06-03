Deze week kan jij Marathon gratis spelen – Seizoen 2 is live

Nieuws 14 Malvin Schuivens 3 juni 2026
Dat seizoen 2 van Marathon live is, is zeker geen geheim. De update is gister uitgebracht en geeft spelers de kans om Dire Marsh in de nacht te spelen, gebruik te maken van een clean sweep én brengt veel quality-of-life updates mee. Maar, wist jij dat je de game nu gratis kan spelen gedurende de gehele week?
Sony herinnerde gamers gister nogmaals op het feit dat Marathon seizoen 2 live is, evenals dat spelers van 2 t/m 9 juni gebruik kunnen maken van de open play week. Dit betekent dat jij de game nu dus gratis kan proberen. Wij zijn erg fan van het grootste gedeelte dat Bungie met Marathon brengt. Bungie lijkt ook dubbelop te gaan met alle veranderingen die ze brengen in seizoen 2. Daarnaast kan je ook fysieke rewards kopen, mocht je in seizoen 1/2 wat leuke challenges gedaan hebben. Wij zetten het op een rijtje.
Heb jij vorig seizoen veel gespeeld? Dan heeft Bungie, zoals we gewend zijn, wat toffe rewards te koop:
Tagged as:
Bungie gratis spelen Marathon open play week Seizoen 2
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment