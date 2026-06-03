Speculeren over Guild Wars – Wat zoeken wij in een eventueel derde deel?

Guild Wars is zeer zeker de franchise die het diepst in mijn hart zit. Met de recente geruchten over een potentieel nieuw deel en de ‘pesterijen‘ vanuit ArenaNet met een Summer Game Fest aankondiging, zit ik in ieder geval klaar voor iets groots. Maar, wat kan dit zijn? Laten we samen even de speculatie induiken!

Er gaat van alles in de rondte over de teaser. Zo wordt er gedacht aan een pre-searing uitbreiding voor Guild Wars: Reforged, een nieuwe expansion voor Guild Wars 2, maar voornamelijk aan een eventueel derde deel. Dit omdat creators en partners een fysieke envelop in de brievenbus kregen met de afbeelding en datum van de aankondiging erop. Maar, wat willen we dan in een eventueel derde deel?

De Guild Wars

Het eerste deel van Guild Wars, van Prophecies tot aan Eye of the North, bracht een game die de strijd aan durfde te gaan met World of Warcraft. Voor een hele lange tijd was dit een goede strijd, maar WoW heeft altijd de overhand gehad. Toch staat Guild Wars bekend als een cult klassieker, en terecht. De game heeft het jaren lang goed gedaan! Met zoveel lore en personages gaf het de basis voor een tweede deel. Maar, er zitten voldoende elementen in dit eerste deel, die we juist in een derde deel graag terug zouden zien.

Wat willen we dan zien?

Nou, elementen uit het eerste deel die deze franchise op de kaart zette natuurlijk. Zo is de storytelling in dit deel een stuk politieker en ook donkerder ingestoken. Dit is een kant van ArenaNet die ik graag terug zou zien. Daarnaast is het een game die zich richt op titles en challenges, dat doet het tweede deel ook en is zeker een element dat we terug zouden zien. Maar, vooral het dual profession systeem zien we graag. Dat je professions kan mixen en matchen en totale vrijheid hebt bij het maken van jouw builds, dat maakt deze game fantastisch.

Daarnaast zitten er ook wat PvP elementen die we graag zien, waaronder Alliance Battles. Ook Kurzick vs. Luxon komt in mij op, strategische veldslagen met mounts! Ook op gebied van verhaal zie ik graag de nadruk op Goden terug, evenals de politieke kant van Guild Wars. Deeltje 2 gaat hier met de laatste twee expansions al iets meer op in, maar behaalt nog niet de climax op dat gebied.

Guild Wars 2 duurde ook twee jaar

Mochten we een aankondiging krijgen over Guild Wars 3, dan betekent dat zeer zeker niet dat we de game snel gaan krijgen. Het is al bekend dat Guild Wars 3 een tijdje terug nog in pre-development zat. Dit betekent dat de studio vooral concepten aan het overleggen is en aan het kijken is naar de mogelijkheden en richting voor een nieuw deel. Guild Wars 2 werd ook in 2010 aangekondigd met onderstaande trailer. Dat terwijl de game zelf pas in 2012 verscheen.

Wat willen we uit deze game trekken?

Eigenlijk het meeste wel. Dynamic events in plaats van quests, combat mét movement en de ongekende exploration. Maar, ook zeker de lore aanvullingen zoals nieuwe rassen, werelden, maps, Goden en meer. Het ligt natuurlijk een beetje aan de tijdsperiode die ze kiezen met dit derde deel. Maar, er zijn zeker genoeg elementen uit dit tweede deel die ik mee zou nemen. Ik denk dat de dual professions, in combinatie met de meerder racial opties, kunnen zorgen voor een goede mix tussen deel 1 én 2.

Guild Wars 3 moet veel nieuws brengen

Buiten het overnemen van de sterke punten van de voorgaande twee delen, zal de game ook veel nieuws moeten doen. Features als housing, geen spaghetti code, een vernieuwde en verbeterde engine die niet op DirectX 11 draait. Allemaal elementen die Guild Wars 3 zal moeten bevatten. Maar, daarnaast hoop ik ook vooral dat ze blijven moderniseren en innoveren, zonder toe te geven aan de moderne live action praktijken. We zijn zoveel potentieel sterke MMO’s verloren aan gierige praktijken, dat dit dé kans is voor ArenaNet om te laten zien hoe het wel moet. Dit hebben ze in 2012 al eens gedaan, dus ik heb vertrouwen dat als de juiste hoofden bij elkaar worden gestoken, dat dit zeer zeker moet lukken!

Qua verhaal: blijf vooral spelen met alles dat jullie hebben, maar een focus op menselijkheid, politiek én de rumoer tussen de oude Goden, dat zijn elementen die ik graag terug zou zien. Guild Wars 2 bracht zoveel moois, maar voelde soms ook als een inconsistende ophoping aan verschillende tijdperken en stijlen. Dat is niet direct slecht, maar iets meer focus zou ze zeker goed doen, in mijn ogen.

Morgenavond om 23:00 begint Summer Game Fest op YouTube en Twitch. Dé aankondiging zal tijdens deze show gebeuren, dus laten we hopen dat we niet voor niets zitten te speculeren met z’n allen.

Maar, de vraag is ook; wat zou jij willen zien in een nieuw deel? Laat het ons weten in de reacties hier beneden.