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Stuntman: Hollywood, een revival na bijna 20 jaar afwezigheid

Nieuws 6 Joel Lemmrich 3 juni 2026

Stuntman: Hollywood door Saber Interactive

Na bijna 20 jaar keert de Stuntman-serie terug met een nieuwe titel Stuntman: Hollywood. Met inspiratie uit verschillende films, games en andere cult classics bouwt de serie voort.

In de Stuntman games draait het volledig om het werk van een stuntman en combineert de snelheid van arcade‑racers met de chaos van crashes en de precisie die bij echte stunts komt kijken. Elke speelt zich af op een een filmset: je scheurt richting ramps die in post-production worden weggewerkt, ontwijkt explosies en probeert die ene perfecte take te halen voordat de regisseur “Cut!” roept.

Stuntman: Hollywood haalt inspiratie uit de eerdere Stuntman-titels, maar ook uit series als Burnout en Split/Second. Je voert iconische stunts uit gebaseerd op bekende Universal‑films en NBCUniversal‑series, waaronder Fast & Furious, Back to the Future, Knight Rider, Miami Vice en Death Race.

Je bestuurt verschillende voertuigen — van sportwagens tot motoren, SUV’s en zelfs een schoolbus — en elk filmproject bestaat uit meerdere episodes met unieke levels, voertuigen en gameplaytwists.

Het is nog niet bekend wanneer Stuntman: Hollywood uitkomt, wél kun je hem nu al wishlisten op jouw platform naar keuze. — Bekijk ook ander State of Play nieuws, zoals: Silent Hill: Townfall release datum.

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