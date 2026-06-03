The Lost Wild aangekondigd voor 2027

The Lost Wild stelt al je zintuigen op de proef in 2027. Het is een horror-dinosaurussurvival die zich focust op drie elementen: observatie, instinct en zelfbeheersing. Weten wanneer je moet bewegen en weten wanneer je stil moet zijn. Daar ga je achterkomen in dit survivalavontuur.

De ontwikkelaars van The Lost Wild willen een dinosaurusgame maken waarin dinosauriërs niet worden neergezet als monsters, maar als geloofwaardige dieren met hun eigen instincten, gedrag en drijfveren. Daardoor ben jij als speler niet de held of de dominante kracht, maar een kwetsbare buitenstaander die probeert te overleven in een voedselketen waarin de mens niet langer bovenaan staat. Je mag dan wel de protagonist zijn, maar je bent niet de hoofdrolspeler.

The Lost Wild draait om het overleven, leren en reageren. Dino’s hebben geen voor de hand liggende zwakke plekken of aanvalspatronen, maar zijn geloofwaardige en onvoorspelbare wezens, zoals je ze zou verwachten “in het echt”. Creative Director Ben Huxley onderstreept dit.

Huxley, die eerder werkte aan de horrorhit Alien: Isolation, zegt dat die ervaring een grote invloed heeft gehad op het ontwerp van The Lost Wild. Net als in Alien: Isolation wordt angst gecreëerd door terughoudendheid: niet alles wordt direct getoond en veel wordt overgelaten aan de verbeelding van de speler. Dinosauriërs functioneren als onvoorspelbare, levende systemen in plaats van gescripte vijanden, waardoor elke confrontatie uniek aanvoelt.

Als we het hebben over de omgeving, moeten we denken aan dichtbegroeide locaties met veel geheimen, claustrofobische ruimtes en veel desoriëntatie, die extra angst inboezemt. Het verhaal volgt geen direct uitgestippelde rode lijn, maar door aanwijzingen, verkenning, achtergelaten notities en de omgeving om je heen kom je achter de feiten en gebeurtenissen.

Met The Lost Wild willen de ontwikkelaars de trend doorzetten die we de laatste jaren zien in horrorgames. Het gaat niet meer om het overmeesteren van de horror, maar om het overleven ervan. Je bent geen superheld die alles aan flarden schiet, maar je moet jezelf verplaatsen in de situatie. “Wat zou ik doen als ik hier echt was?”

De game wordt ontwikkeld door Great Ape Games en komt ergens in 2027 uit. De aankondiging deed ons trouwens sterk denken aan Jurassic Park: Survival.