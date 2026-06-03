Until Dawn 2 onthuld bij State of Play, komt in 2027

Wel, dat was onverwacht. Tijdens Sony’s PlayStation State of Play van vannacht heeft Firesprite uit het niets Until Dawn 2 onthuld. Een vervolg op de cult classic survival horror uit 2015, en eentje waar fans al járen op zaten te wachten zonder dat ze ooit echt durfden hopen dat het zou gebeuren. De game zal in 2027 verschijnen, exclusief voor PS5.



Voor wie de eerste Until Dawn destijds heeft gespeeld: weet je nog dat het een van die games was die echt uit de standaard cinematic horror-genre opviel? Supermassive bouwde het iconische butterfly effect systeem dat keuzes daadwerkelijk consequenties gaf, met acht speelbare karakters die allemaal konden sterven of overleven, afhankelijk van wat je deed. Until Dawn 2 lijkt diezelfde formule overeind te houden, maar met een heel nieuwe setting en een nieuwe ontwikkelaar achter het roer.

Wat we weten over Until Dawn 2

De aankondigingstrailer pakte ons direct mee in de premise. Until Dawn 2 volgt een groep zogenaamde ghost hunters die hun content tot dan toe hadden gefaket voor views op het internet. Tot een tv-netwerk een deal aanbiedt om naar een verlaten tropisch eiland te gaan voor een nieuwe serie. En dan blijkt het paradijs niet zo paradijselijk als ze hadden gehoopt. Wat ze daar tegenkomen is namelijk allesbehalve een nepspook.

Het concept is in feite een moderne update op het horrorformat van de eerste game. Waar de originele Until Dawn zijn jongvolwassenen in de sneeuw van Blackwood Mountain dropte, krijgen we nu een tropisch eilandsetting met een hele nieuwe groep slachtoffers, eh, ik bedoel karakters. Het zit nog steeds vol jonge volwassenen die slechte keuzes maken op de verkeerde momenten, en je kan op je vingers natellen dat lang niet iedereen de eindcredits gaat halen.

De star-studded cast van Until Dawn 2

Wat me persoonlijk meteen opvalt, is de cast die Firesprite voor Until Dawn 2 heeft binnengehengeld. Topnamen uit zowel film, TV als gaming sluiten aan, en dat zegt heel veel over wat Sony van deze game verwacht. Aan de gamingkant hebben we Neil Newbon, die je waarschijnlijk kent als de stem en de mocap-acteur achter Astarion uit Baldur’s Gate 3. Die man heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij absurd veel diepgang kan brengen aan een rol, en het feit dat hij hier instapt is op zich al een teken dat het script de moeite waard is.

Daarnaast komt Peter Stormare terug, en dat is een lekkere nostalgiehit voor wie het origineel heeft gespeeld. Stormare speelde toen Dr. Hill, en hij was ook recent te zien in de Until Dawn film die in 2025 verscheen. Wat zijn rol hier wordt, is nog niet bekend, maar dat hij erbij zit, geeft het hele project een soort officieel zegel van de franchise. En als kers op de taart hebben we Dacre Montgomery, die de meeste mensen kennen als Billy Hargrove uit Stranger Things. Drie hele sterke namen voor een game die op het eerste gezicht uit het niets kwam.

Firesprite neemt het over van Supermassive

Iets wat veel mensen direct vroegen na de reveal: waar is Supermassive Games? De originele ontwikkelaars van Until Dawn keren namelijk niet terug voor deze sequel. In plaats daarvan wordt Until Dawn 2 ontwikkeld door Firesprite, een Liverpoolse studio die onderdeel is van PlayStation Studios sinds 2021. Firesprite werkte eerder al aan de Until Dawn remake uit 2024, dus het DNA van de franchise zit wel ergens in het team verankerd.

Of dat genoeg is om de magie van het origineel vast te houden, dat is nu de grote vraag. Supermassive heeft sindsdien hun eigen ding gedaan met The Dark Pictures Anthology en The Quarry, en hun handtekening op het genre is duidelijk te zien. Firesprite gaat dus een eigen interpretatie moeten neerzetten, en eerlijk gezegd is dat best wel een uitdaging. Until Dawn werd niet zomaar een fenomeen, daar zat een hele specifieke filmische sensibility achter.

Voor mij persoonlijk is dit een van de meer interessante onthullingen van deze State of Play, samen met de uitgebreide Marvel’s Wolverine gameplay reveal die het hele evenement opende. Wat de aankondiging ook zo lekker maakt, is dat Sony deze niet had laten lekken. Voor het eerst in lange tijd is er een grote game onthuld zonder dat we er vooraf al een hele trailer breakdown op X over hadden gezien. Dat is voor mij eigenlijk al een win op zichzelf.

Kijk jij na meer dan tien jaar wachten ook uit naar Until Dawn 2, en heb je vertrouwen in Firesprite om het roer over te nemen van Supermassive? Until Dawn 2 verschijnt in 2027 exclusief voor PS5. Laat het ons weten in de reacties hieronder!