Arizona Sunshine krijgt non-vr heruitgave

Arizona Sunshine, de bekende VR-zombieshooter, krijgt een non-VR-heruitgave in dezelfde geest als Alien Rogue Incursion. Net als de VR-game krijgt de game zowel couch co-op als online co-op mogelijkheden.

Arizona Sunshine komt later dit jaar uit op PC, PlayStation 5, Xbox en Nintendo Switch 2. Deze versie is volledig third-person, in tegenstelling tot de VR-game die exclusief in first-person VR speelbaar is.

De platte versie van de game lijkt vooralsnog niet gratis te zijn voor spelers die de VR-versie al hebben voor PlayStation 5 en PC.

In deze game ga je samen of alleen op pad in missies om alle zombies om je heen een kopje kleiner te maken. Je trouwe viervoeter reist altijd met je mee, maar je kunt de game ook met vrienden samen spelen. Het verhaal brengt je langs verschillende locaties die uitermate geschikt zijn voor bloedbaden, zoals een verlaten winkelcentrum, een soort verlaten vakantiepark en nog veel meer. De game neemt zichzelf niet al te serieus, dus alles gaat gepaard met de nodige humor.