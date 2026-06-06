Attack On Titan 3 aangekondigd – Speel het verhaal van A tot Z

Nieuws 10 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Attack On Titan wordt gezien als een van de best geschreven verhalen binnen anime en manga. Dit hele verhaal kan je nu spelen van de Survey Corps arc helemaal tot en met de dramatische conclusie waar ik uiteraard geen spoilers over ga geven. Attack On Titan 3 zal op 1 juli 2026 meer informatie geven in de eerste scouting report.
Attack On Titan 3 zal binnenkort dus meer informatie krijgen. Maar, wat we wel al weten is dat de game naar PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC en Nintendo Switch 2 zal komen. De vorige twee delen gaven ons steeds een deel van het volledige verhaal, maar dit maal krijgen we dus alles te spelen.
Bandai Namco brengt binnenkort ook het verhaal van Sword Art Online tot leven en bracht ons recent nog My Hero Academia All’s Justice. De studio blijft anime verhalen naar gamers brengen en dat is zeker fijn voor fans van deze shows of manga. Ontdek de verhalen van Eren, Mikasa, Armin en nog veel meer in de nieuwe trailer hier beneden!
Bandai liet ons ook Gundam Rogue Orbit zien, check de trailer hier!
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aot attack on titan 3 Nintendo Switch 2 PC PS5 xbox series
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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