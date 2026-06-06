DeadRoot onthuld tijdens Future Games Show 2026

In DeadRoot speel jij een wel hele agressieve slak. Deze 3D Metroidvania ziet er oprecht wel echt grappig uit. Het is een game die draait om timing, positionering en het vechten tegen vijanden die een stuk groter dan jou zijn. Check de reveal trailer hier beneden!

DeadRoot wordt gemaakt én uitgebracht door Finish Line Games. Deze studio kennen we van Skully en Maize! We zien vijanden zoals vliegen, ratten en ander ongedierte dat klaar staat om jouw shell te breken. De vraag is: Laat jij dit zomaar toe?

”DeadRoot is a barbaric medieval action-adventure set in a bug-sized world of underground dungeons and towering ruins. Splatter bug guts and slay colossal bosses as Kitt, a lone snail warrior, who must draw his sword against overwhelming odds.”

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