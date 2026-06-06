Dinghai: The Ocean Pillar krijgt gameplay trailer

Dinghai: The Ocean Pillar is een roguelike RPG waarin jij vecht tegen goden en demonen. De game werd getoond tijdens de Future Games Show en zag er behoorlijk goed uit op grafisch gebied. Check de gameplay hier!

Met Dinghai: The Ocean Pillar duikt ontwikkelaar SenseGames in een wereld vol Chinese mythologie, legenden en actievolle gevechten. In deze actie-RPG speel je als de Abyssal Dragon, een legendarische generaal die ooit vocht onder keizer Yan. Nadat hij zijn naam verloor, verbannen werd en uiteindelijk kapot bleef op het slagveld, bleef er eeuwenlang slechts een klein deel van zijn ziel over. Hoe dan ook, het ziet er aardig interessant uit. Check ’t zelf!

Horror meer jouw straatje? Future Games Show heeft je rug!