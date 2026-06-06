Dit was Twitchcon Europe 2026!

Twitchcon Europe 2026 zit er alweer op, en dit jaar waren wij wederom aanwezig! Deze editie was alweer de derde editie in Rotterdam. Volgend jaar gaat het evenement terug waar de eerste Europe editie plaatsvond, namelijk naar Berlijn.

Twitchcon was weer in het land en natuurlijk waren wij erbij. Vorig jaar was het een groot succes en zo sfeervol dat we dit jaar niet konden missen.

De dag begon al vroeg; zo rond half 7 zaten wij zaterdagochtend al op de snelweg met een lekker muziekje op de achtergrond. Na een dikke tweeënhalfuur rijden kwamen we rond 9 uur aan in Rotterdam. In het eerste ogenblik niet bijzonder druk, wél waren we er natuurlijk eerder dan de normale openingstijd. Ook dit jaar konden we weer via de zijkant naar binnen en onze eigen unieke badge ophalen bij de counter. Vervolgens ook nog een leuke mini-sling bag gekregen.

Snel door naar de Twitch Rivals arena waar de openingshow werd gehouden door niemand minder dan Mary Kish en wederom Twitch CEO Dan Clancy zelf.

De show zat vol met verschillende community highlights, en werden bepaalde creators in het zonnetje gezet. Squeezie wist meer dan 200.000 man over te halen om naar Le Mans te komen voor zijn GP Explorer event en wist een record aantal kijkers te halen van, maar liefsts 1.4 miljoen, én missmikkaa wist met zijn drie dagen livestream meer dan $60.000 dollar op te halen voor het goede doel “Save the Children”. Natuurlijk waren er nog veel meer creators die even de spotlight kregen.

Natuurlijk sloot Dan Clancy de show af met een lijstje aan veranderingen die gaan komen voor Twitch. Zo gaat het bedrijf een stuk vriendelijker zijn voor kijkers op mobiel dankzij de Dual Format mode, wordt 2K/1440p eindelijk ondersteunt voor iedereen én worden notificaties beter gemaakt om je een gepersonaliseerdere ervaring te geven op Twitch.

Méér dan een community event

Het community gevoel is nog steeds aanwezig, maar dit jaar was het gevoel nog groter. Niet alleen de Twitch community kwam bij elkaar, ook was er een aparte zaal voor Minecraft. In deze zaal werden verschillende competities gespeeld in verschillende formaten met grote streamers.

Ook konden mensen in deze zaal een aantal leuke dingen doen rondom Minecraft waarmee je een stempel kon verdienen. Drie van deze stempels leverde een unieke Minecraft cape op (deze gaat nu in verkoop voor ongeveer €1.100).

Op de showvloer waren er verschillende stands te vinden. Van Gamer Supps tot en met Elgato, eigenlijk alles wat een streamer nodig heeft was te vinden. Zo kon je de laatste technologische ontwikkelingen zien die Twitch samen met SLOBS heeft ontwikkeld, maar kon je ook gewoon lekker languit zitten gamen in een van de gaming hoeken.

Interview met DonKaaklijn

Naast dat we uitgenodigt werden om Twitchcon Europe 2026 te bezoeken als pers, hadden wij ook een kans gekregen om een grote Nederlandse streamer te interviewen, namelijk niemand minder dan DonKaaklijn.

DonKaaklijn is een gezellige, vlotte streamer met veel humor. Hij praat snel, maakt grappen die dicht bij huis zijn en houdt de sfeer altijd luchtig. Tijdens het gamen is hij natuurlijk fanatiek. Je kijkt niet alleen voor de game, maar vooral voor zijn vibe: chaotisch, grappig en lekker spontaan.

Check het interview met DonKaaklijn op Twitchcon hier beneden!

Twitchcon Europe 2027 zal plaatsvinden in Berlijn op 22 én 23 mei 2027.