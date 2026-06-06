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End of Abyss verschijnt op 1 oktober 2026

Nieuws 11 Jordy Gerritse 6 juni 2026

End of Abyss

End of Abyss werd vorig jaar al eventjes getoond, maar vandaag heeft de game eindelijk een releasedatum gekregen. De game komt uit op 1 oktober 2026. De game komt uit op Xbox Series, PlayStation 5 en PC via Epic Games Store.

Diep in een mysterieuze ondergrondse faciliteit verandert een missie om verstoringen van onbekende oorsprong te onderzoeken in een angstaanjagende afdaling door een gebroken en verlaten wereld. Speel als de jonge gevechtstechnicus Cel terwijl ze de waarheid onthult achter de verlaten zones van de faciliteit en de monsterlijke wezens confronteert die er rondzwerven.

Betreed de Abyss

Daal af in de gangen van een uitgestrekte faciliteit. Kapotte machines fluisteren je toe en niets wat je tegenkomt in deze diepte is echt menselijk. Om al deze onmenselijke gevaren te boven te komen, ben je genoodzaakt om je uitrusting te upgraden. Terwijl je de faciliteit ontdekt, betreed je vertakkende paden en ontdek je verborgen gebieden met je scanner. Al deze paden gaan zich langzaam voor je openen naarmate je je eigen uitrusting en vaardigheden verbetert.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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