Final Fantasy 7 Revelation aangekondigd tijdens Summer Game Fest

Final Fantasy 7 Revelation was de grote afsluitende klapper tijdens de Summer Game Fest. Na een aantal jaren te hebben moeten wachten na de release van Final Fantasy 7 Rebirth kwam Square Enix op het podium van het evenement. Het bedrijf nam een hele hoop nieuwe informatie en gameplay mee over dit laatste deel in de trilogie.

Director Naoki Hamaguchi nam ons aan het eind van Summer Game Fest mee naar nieuwe informatie over Final Fantasy 7 Revelation. In dit laatste deel moeten Cloud en de groep alles op alles zetten om de plannen van Sephiroth te trotseren. Wat volgde was een gigantische informatiedump en in dit artikel lees je er alles over.

Final Fantasy 7 Revelation

Als eerste was het de tijd voor de revealtrailer van de game, waarin we meer dan twee minuten te zien kregen van het laatste deel in de trilogie. Met een Sephiroth die samen met Cloud boven een enorme berg aan mensen zweeft. Ook is te zien in de trailer dat Sephiroth de meteoriet wil casten om zo de wereld te verdoemen.

De wereld heeft echter daar een andere boodschap aan en zet zijn eigen wapens in om dit te stoppen. Het is aan Cloud en zijn team om echter definitief Sephiroth te verslaan en de wereld te redden.

Nieuwe speelbare karakters

Tijdens deze onthullingstrailer konden we ook een eerste blik werpen op twee nieuwe speelbare karakters. Cid en Vincent zijn namelijk in het laatste deel van de trilogie te spelen! Bij laatstgenoemde gaat het zelfs mogelijk zijn om hem in een beastvorm te veranderen en zo de tegenstanders te verslaan.

Nieuwe outfits

Groter, beter.

Tijdens de trailer zagen we een aantal nieuwe locaties die nog niet in de eerdere Remake-games zaten, maar ook een aantal locaties waar we wel al waren geweest, zoals de Grasslands. Het is dus te verwachten dat de map nog groter gaat zijn dan Rebirth al was en we dus nog meer missies kunnen doen en op ontdekkingstocht uit kunnen gaan.

Gameplay-introductie

Maar wie dacht dat dit alles was wat Hamaguchi en Square Enix voor ons in petto hadden, heeft het mis. Er werd namelijk nog een tweede trailer tijdens het evenement getoond, die dieper inging op de gameplaymechanics van Final Fantasy 7 Revelations. In de video kunnen we zien dat het battlesysteem van Remake en Rebirth nog verder is verbeterd en gevechten dus nog vloeiender moeten lopen.

Summons

Waar in Final Fantasy 7 Remake en Rebirth er maar de optie was om een enkele summon aan te wijzen. Het menu voor het derde deel is een beetje aangepast om het nu makkelijker te maken meerdere summons op te roepen. Dit kan als groot voordeel hebben dat je betere keuzes kan maken tegen verschillende vijanden.

Tot slot

Na de vele informatie in het artikel is er natuurlijk nog veel meer te ontcijferen over de meer dan tien minuten aan beelden die we hebben gezien. Maar de grootste aankondiging kwam op het allerlaatste van het evenement. Er werd namelijk een releasedatum getoond van het spel. Final Fantasy 7 Revelation komt uit in de lente van 2027. Het gaat het laatste deel zijn in de trilogie van de Final Fantasy 7 Remakes! Het spel verschijnt tegelijk op alle platformen. Het grootste avontuur komt tot een einde.

Ga je Final Fantasy 7 Revelation ook halen? Laat het ons zeker weten!