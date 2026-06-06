Godzilla durft het aan en gaat de strijd aan met Grand Theft Auto 6

Godzilla gaat het dan echt doen. Ze gaan de strijd aan met Grand Theft Auto 6. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered komt uit op 3 november 2026 en daarmee is Grand Theft Auto 6 niet meer de enige game die in november dit jaar uitkomt.

Atari en Pipeworks hebben een remaster aangekondigd van Godzilla: Destroy All Monsters Melee. De game komt uit op 3 november 2026. De remaster verschijnt zo’n 22 jaar nadat het origineel verscheen. Verwacht dan ook geen wereldwonderen, want de game ziet er ook nog echt uit als iets wat in 2002 is uitgekomen.

In deze game is het jouw taak om als het iconische zeemonster alle gevaren die op je afkomen te verslaan. Een van de gevaren is Grand Theft Auto 6, die zo’n twee weken na deze verschijnt. Rockstar maakt met zijn openwereldavontuur natuurlijk geen schijn van kans tegen een icoon als Godzilla. Want zeg nu eerlijk. Ben je de afgelopen jaren de stortvloed aan openwereld- of Godzilla-games beu geworden? Precies.

Maar echt. De afgelopen dagen zijn er enorm veel games aangekondigd met releasedatums in september en oktober. Iedereen is bang voor de grootste release van het jaar. Wil je al deze aankondigingen teruglezen? Check onze website dan voor al het nieuws rondom State of Play, Summer Games Fest en de Future Games Show. En kom morgen nog even terug voor de Xbox Showcase.