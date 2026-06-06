Guild Wars 3 is inderdaad een prequel – Meer informatie bekendgemaakt

Zojuist zagen we de aankondiging voor Guild Wars 3. Maar, ArenaNet beweegt snel en zet niet alleen de officiële website online, maar stuurt ons ook een persbericht met alle informatie die tot nog toe bekend is! Zo komen we achter een aantal vraagstukken die al op Reddit rondgingen

Guild Wars 3 zal namelijk een prequel zijn, die zich afspeelt in Orr, een toen der tijd nog ongerepte regio binnen Tyria vol magische energieën. De game speelt zich 1000 jaar af vóór Guild Wars 1. In Orr staan Vael Spirits central, natuurgeesten die nauw verbonden zijn met Tyria. Maar, verschillende factions en guilds strijden om controle over Orr, waar anderen deze willen beschermen.

Een bijzondere rol is weggelegd voor de zogenaamde Seekers. Deze krachtige spirituele wezens vormen een directe link tussen spelers en de magische wereld van Orr. Iedere speler beschikt over een eigen Seeker, die niet alleen een belangrijke rol speelt in het verhaal, maar ook dient als rijdier tijdens mount van de open wereld. In Guild Wars 3 kruipen spelers in de huid van een Vaelwarden, een avonturier die zich inzet voor de bescherming van zowel de natuurgeesten als de inwoners van Orr. Ook de goden spelen een rol, zo zien we Balthazar in de nieuwe concept art.

ArenaNet belooft uitgebreide karakteraanpassing, diepgaande build-opties en een sterke focus op samenwerking tussen spelers. Zoals fans van de franchise gewend zijn, zullen keuzes in vaardigheden en speelstijl een grote invloed hebben op de manier waarop content wordt aangepakt.

Nieuw gevechtssysteem draait om beweging

Een van de grootste vernieuwingen lijkt het gevechtssysteem te worden. ArenaNet heeft het systeem vanaf de basis ontworpen voor zowel toetsenbord- en muisspelers als controllergebruikers. Daarom zal de game ook beschikbaar zijn op PS5, naast PC. Beweging staat daarbij centraal. Spelers kunnen vloeiend wisselen tussen verschillende bewegingsvormen en momentum opbouwen tijdens gevechten. Die opgebouwde snelheid vertaalt zich vervolgens naar krachtigere aanvallen en grotere impact op vijanden. Volgens ArenaNet moet dit zorgen voor een dynamischer gevoel dan traditionele MMORPG-combat, waarbij positionering en mobiliteit een belangrijke rol spelen.

Eerste bèta in 2027

Hoewel de aankondiging gepaard ging met een eerste trailer en concept art, blijft veel informatie voorlopig nog achterwege. Details over het verdienmodel, de uiteindelijke releasedatum, extra gameplaysystemen en de omvang van de bèta zullen later in 2026 en gedurende 2027 bekend worden gemaakt.

De eerste publieke bètatest staat momenteel gepland voor het najaar van 2027. Spelers kunnen Guild Wars 3 vanaf vandaag toevoegen aan hun verlangijst op Steam en de PlayStation Store. De toekomst voor Guild Wars 2 wordt morgen bekendgemaakt!