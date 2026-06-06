Lords of the Fallen II toont The Battle for Thorngar

Lords of the Fallen II treedt in de voetstappen van het vorige deel vanuit CI Games, met het doel om de originele games te rebooten. Het eerste deel werd na een aantal grote updates gezien als een van de beste soulslikes ooit gemaakt. Hopelijk kan de tweede game dit momentum vanaf het eerste moment goed benutten.

In deze nieuwe trailer zien we vanalles van combat tot draken tot geweldige set pieces en boss fight arena’s. Deze game lijkt ook een iets meer Aziatisch thema mee te pikken. Check de nieuwe trailer hier beneden!