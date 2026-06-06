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In My Cannibal Family bouw je echt een evil pretpark

Nieuws 7 Jordy Gerritse 6 juni 2026

My Cannibal Family

My Cannibal Family werd vandaag onthuld tijdens de Future Games Show en in deze game is het jouw doel om een pretpark te gaan bouwen in je eentje of in co-op. Maar huh, wat heeft een kannibalenfamilie daarmee te maken? Nou…

De crux is dus dat je dit pretpark bouwt met je kannibalenfamilie. In My Cannibal Family ben je dus echt de gemene pretparkbouwer. Een rol die je eigenlijk al in de allereerste Rollercoaster Tycoon aannam, maar nu is het dus echt de bedoeling dat je gasten doodgaan. Of nou ja, eigenlijk dat ze worden opgegeten. Door jouw familie dus.

Hoe het werkt is eigenlijk heel eenvoudig. Je maakt een pretpark, maar je moet een beetje creatief te werk gaan door valstrikken te verwerken in je attracties. De valstrikken vangen vervolgens alle gasten op en dan is het lekker smullen voor alle kannibalen. Ziek? Ja, enorm, maar doe nu niet alsof je hier niet altijd van hebt gedroomd.

My Cannibal Family komt in 2027 naar pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Je kunt je via de steampagina opgeven voor een aanstaande playtest.

Meer Future Games Show-aankondigingen?

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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