Psychologische horror Don’t Fret krijgt releasedatum en demo

De Future Games Show 2026 geeft ons ene boel releasedatums. Zo zal ook psychologische horror games Don’t Fret op 1 oktober 2026 uit gaan komen. Dit wordt aangekondigd met een nieuwe trailer!

In Don’t Fret speel jij als een levende gitaar, die gevangen zit en moet ontsnappen. Het is een game waarin je moet verstoppen en puzzelen om je weg naar vrijheid te vinden. De game komt van Scary Kid Studios. Check de releasedatum trailer hier beneden!

”Play as Fret, a living guitar, as you solve puzzles, evade terrifying enemies, and embark on a mind-bending journey to uncover the dark mystery behind Harmonic Heights.”

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