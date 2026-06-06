SAW – Genesis komt naar Summer Game Fest

Tijdens de Summer Game Fest kan het allemaal en dus zie je zo heel af en toe games voorbij komen die je niet direct had verwacht. SAW – Genesis komt naar ons toe, let the games begin!

Bloober Team en SAW klinkt toch als een match made in heaven? Het bedrijf dat al eerder horrorgames op zich mocht nemen, gaat nu ook aan de slag met SAW – Genesis. Tijdens de Summer Game Fest kwam het bedrijf met een trailer voor deze 3-vs-1-online-multiplayergame.

SAW – Genesis

SAW, wie kent het niet? Ondertussen een fenomeen in de horrorwereld. In deze horrorfilms gaat Jigsaw aan de slag met allemaal gruwelijke spellen om zo mensen een kans te geven om te overleven, of te sterven. Ergens klinkt dit dus ook wel als een goed recept voor een multiplayergame? Dit dacht Bloober Team waarschijnlijk ook en het kwam dus met deze game. Hieronder kun je alvast de trailer van het spel bekijken.

Saw Genesis speelt zich volgens de videodescriptie af na de Eerste Wereldoorlog en biedt korte, intense potjes waar je het leven op een sadistische manier kunt terugwinnen. Ga jij ook dit spel spelen of laat je het aan je voorbijgaan? Laat het ons zeker weten.