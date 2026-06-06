The Road of Dust and Sorrow komt later in 2026 uit

The Road of Dust and Sorrow is een 2D-pixelartavontuur geïnspireerd door games als Silent Hill. De game komt later dit jaar naar PC, PlayStation 5, Xbox en Nintendo Switch 2. Je kunt de demo nu al via Steam proberen.

Verdiep je in een verhaalgedreven horroravontuur geïnspireerd op klassiekers als Resident Evil en Silent Hill. Een geneesmiddel dat was ontworpen om een einde te maken aan honger werd de ondergang van de mens. Het mislukte experiment veranderde mensen in wilde wezens met de naam Dusters, die gedreven worden door oerinstincten. Katherine en haar dochter Ava zwerven door de overblijfselen van een verloren beschaving en zijn op zoek naar een veiligere toekomst. Hun reis trekt de aandacht van een pastoor en zijn mysterieuze cult die worden gedreven door oerinstincten en mensen zien als vruchtbare grond.

Heb je geen zin om tot de releasedatum te wachten? Dan kun je nu alvast aan de slag met de demo via Steam. Deze kun je hier checken!

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