WheelMates krijgt releasedatum van 7 september 2026

Nieuws 6 Malvin Schuivens 6 juni 2026
WheelMates brengt racen in een co-op jasje. Als dat geen chaos wordt! In WheelMates bestuur je samen met een vriend(in) RC-autootjes die met elkaar verbonden zijn. Je speelt de gehele game in een laboratorium en zult ook veel puzzels samen op gaan lossen.
WheelMates maakt nu bekend dat deze op 7 september 2026 uit zal gaan komen op Steam. Hij is vooralsnog alleen op PC beschikbaar op die datum. Maar, je kan de game spelen met friend’s pass. Dit betekent dat als jij, of je vriend(in) de game heeft, deze voor een van de twee gratis zal zijn. Of je doet het eerlijk splitten natuurlijk, we zijn nu eenmaal het land van de Tikkie!
”Jullie besturen speelgoedautootjes door het huis en onthullen geleidelijk de geheimen van de eigenaar. De op afstand bestuurbare autootjes vormen het hart van dit gezamenlijke avontuur.”
Wil je liever een snellere racegame? Tijdens de showcase werd ook AGX GP onthuld!
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releasedatum Steam wheelmates wishlist
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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