WheelMates krijgt releasedatum van 7 september 2026

WheelMates brengt racen in een co-op jasje. Als dat geen chaos wordt! In WheelMates bestuur je samen met een vriend(in) RC-autootjes die met elkaar verbonden zijn. Je speelt de gehele game in een laboratorium en zult ook veel puzzels samen op gaan lossen.

WheelMates maakt nu bekend dat deze op 7 september 2026 uit zal gaan komen op Steam. Hij is vooralsnog alleen op PC beschikbaar op die datum. Maar, je kan de game spelen met friend’s pass. Dit betekent dat als jij, of je vriend(in) de game heeft, deze voor een van de twee gratis zal zijn. Of je doet het eerlijk splitten natuurlijk, we zijn nu eenmaal het land van de Tikkie!

”Jullie besturen speelgoedautootjes door het huis en onthullen geleidelijk de geheimen van de eigenaar. De op afstand bestuurbare autootjes vormen het hart van dit gezamenlijke avontuur.”

Wil je liever een snellere racegame? Tijdens de showcase werd ook AGX GP onthuld!